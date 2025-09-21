El Valencia Basket, sin ingresos extra por los derechos de Jordan Loyd

Jordan Loyd, escolta internacional polaco de origen estadounidense de 32 años, se había convertido en uno de los últimos objetivos del Real Madrid de Sergio Scariolo para cerrar su plantilla de esta temporada, pero finalmente no volverá a la Liga Endesa. De haberlo hecho, el actual campeón de Liga tendría que haber llegado a un acuerdo con el Valencia Basket al tener los taronja sus derechos en España, aunque esta opción de un ingreso extra no se dará al haber optado el jugador por otro camino.

Así, Loyd se ha convertido ya en nuevo jugador del Anadolu Efes turco procedente de las filas del Mónaco, con el que el pasado curso fue subcampeón de la Euroliga tras firmar un contrato por una temporada.

Loyd, que no fue drafteado en el 2016 en la NBA, llegó al baloncesto europeo de la mano del Hapoel Eilat israelí. Una campaña allí le abrió las puertas de la máxima competición estadounidense, donde debutaría en el 2018 de la mano de unos Toronto Raptors con los que terminaría siendo campeón.

Etapa en Europa

Sin embargo, tras ser cortado, cruzó de nuevo el Atlántico para fichar por el Valencia Basket, quien le dio la oportunidad de estrenarse en la Euroliga pese a estar solo un año en València. Su último partido no dejó el mejor recuerdo, ya que falló el triple que podía haber metido a los taronja en la final de la Liga Endesa.

Desde entonces ha jugado de seguido en máxima competición continental en las filas del Estrella Roja, el Zenit San Petersburgo, el Mónaco y el Maccabi Tel-Aviv en dos encuentros el pasado curso antes de regresar a la entidad monegasca.

Estrella en el Eurobasket

En todo ese tiempo ha disputado un total de 159 partidos en el torneo promediando 12.3 puntos, 2.9 rebotes y 2.6 asistencias. Además este verano ha despuntado con la selección polaca en el Eurobasket, alcanzando con ella los cuartos de final y siendo el quinto máximo anotador con 22.5 puntos por encuentro.

