El Valencia Basket, ilusión y ambición por arrobas ante la Final Four de la Euroliga

Quien conoce a Pedro Martínez, sabe que huye de victorias morales y que no se conforma nunca con nada. El catalán, uno de los mejores entrenadores españoles de lo que va de siglo, tenía entre ceja y ceja la clasificación para la Final Four y sólo piensa en ganar las semifinales para repetir victoria dos días después en la final.

Tras llevar al cuadro 'taronja' a la conquista de una 'milagrosa' Liga Endesa ante el Real Madrid en 2017, el barcelonés de 64 años también maravilló al transformar al BAXI Manresa de un equipo que sufría para no regresar a Primera FEB en otro que se movía por la Copa del Rey, las eliminatorias por el título liguero y las competiciones europeas.

Pedro Martínez regresó a Valencia en el verano de 2024 e inició la construcción de un equipo con mayúsculas que fuese en consonancia con el músculo económico e institucional de una entidad que tiene un pabellón ultramoderno con capacidad para casi 16.000 espectadores y con el mejor equipo femenino del baloncesto español.

El técnico Pedro Martínez y el presidente Juan Roig / EFE

La pasada Copa del Rey se le escapó en semifinales contra el Madrid cuando la tenía casi ganada, pero en la Euroliga se ha encumbrado con una segunda plaza y con una histórica remontada en cuartos de final contra el Panathinaikos de los histriónicos Ergin Ataman y Dimitrios Giannakopoulos. De un 0-2 a un 3-2.

El Valencia Basket demostró en los cinco partidos de la serie ante el PAO que ya empieza a ser un bloque maduro, capaz de interpretar los momentos en cada partido y de jugar el baloncesto que más le conviene, ya sea con altos interiores o tiradores, con tres bajitos o con dos bases.

El gran nombre propio del cuadro 'taronja' es Jean Montero, un escolta dominicano al que descartó el Barça en su día. El caribeño es desequilibrio con mayúsculas, con excelentes porcentajes en el tiro, buena penetración, notable manejo de balón y capacidad para jugar con sus compañeros e incluso rebotear o taponar (dos 'gorros' en el quinto partido de cuartos).

Jean Montero es uno de los nombres propios del Valencia Basket / EUROPA PRESS

En ese quinto duelo dio un paso adelante Brancou Badio, el jugador que salió de la cantera del Barça y con el que no se tuvo la paciencia necesaria. A día de hoy, el senegalés es uno de los mejores bases de la Euroliga a sus 27 años y se ha 'comido' con patatas al estadounidense Omari Moore.

Cada jugador sabe su cometido y ahí destacan el emergente base vallisoletano Sergio de Larrea con sus descarados 20 años, el trabajo de los canteranos Jaime Pradilla y Josep Puerto, el talento de Darius Armstrong y Matt Costello, la gran labor de Braxton Key como exterior-interior (fichado con la temporada empezada), la versatilidad de Nate Reuvers, el físico de Neal Sako y Yankuba Sima o un Xabi López-Arostegui podría llegar a la Final Four.