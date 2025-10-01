El Valencia Basket, de la grandilocuencia del Roig Arena a los pies en el suelo

El Valencia Basket vive con inusitada expectación su regreso a la Euroliga una temporada después con el flamante Roig Arena como estandarte de uno de los proyectos más serios y mejor estructurados del baloncesto español (y quizá europeo).

La joya de la corona es este nuevo pabellón multifuncional y de última generación que verá la luz oficialmente el viernes 3 de octubre con motivo de la visita de la Virtus Bolonia en la segunda jornada de la Euroliga y dos días después abrirán la Liga Endesa contra el Barça de Joan Peñarroya.

El Roig Arena es una apuesta personal del presidente Juan Roig, un empresario de éxito que ha apadrinado una obra grandilocuente y en tiempo récord. No puso la primera piedra del Palau como Josep Cubells y se dedicó a otros menesteres. Todo lo contrario. El Roig Arena es una realidad.

Una instalación con capacidad para más de 15.000 espectadores con un presupuesto total de unos 400.000 euros que incluye el aparcamiento público, el ajardinamiento con parque de los aledaños y el Colegio Público Les Arts. Lo mejor de todo es la ubicación, muy cerca de la Fuente San Luis y de l'Alquería del Basket, una macroinstalación de 15.000 m2 que alberga 13 pistas: nueve cubiertas y cuatro exteriores.

Pedro Martínez, un entrenador con mayúsculas / EFE

Esa apuesta por el baloncesto con mayúsculas la comparte el equipo femenino, que sigue creciendo y ya ha alzado tres Ligas Femeninas Endesa, una Copa de la Reina, una EuroCup, tres Supercopas de España y una Supercopa de Europa Femenina. Unos eliminan el equipo y otros apuestan por él. Tanto deporte femenino... ¿o era sólo fútbol?

Una de las principales premisas del club es tener los pies en el suelo, con una apuesta firme por la cantera que llevó a cuatro jugadores formados en el club a participar en la preparación o a disputar el pasado Eurobasket.

Son Jaime Pradilla, Josep Puerto, el emergente Sergio de Larrea y Guillem Ferrando, sin olvidar al internacional sub'20 Millán Jiménez. De allí salieron también Nacho Rodilla, Víctor Luengo y el exazulgrana Víctor Claver. Ni al joven base internacional absoluto Álvaro Cárdenas, reclutado de Estados Unidos y cedido al Peristeri griego.

El primer equipo ya dio un gran paso adelante el curso pasado de la mano del maestro español de los banquillos, un Pedro Martínez que venía de hacer historia en Manresa y que volvió a ilusionar a la afición de La Fonteta con su concepción del baloncesto basada en la defensa y en la alegría ofensiva con los sistemas muy bien definidos.

Fichajes estrella

El Valencia Basket se ha reforzado bastante, con tres nombres que destacan por encima del resto. Quizá la incorporación más importante sea el estadounidense Darius Thompson (30 años), un base con pasaporte italiano capaz de jugar de escolta que ya brilló en la temporada 2022-23 en el Baskonia. Procede del Anadolu Efes y tendrá la difícil misión de sustituir a Chris Jones, quien se ha enrolado en el debutante Hapoel Tel Aviv de Dimitrios Itoudis.

El otro gran fichaje es el estadounidense Kameron Taylor, quien ha realizado un gran trabajo en Unicaja y, antes, en Girona. El alero es un jugador que aúna físico y mucho talento ofensivo, tanto en penetraciones como en tiros o de tres o en canastas tras bote. Otro nombre conocido es Ike Iroegbu (ex del Girona), con un contrato por un mes para cubrir la baja por lesión de de una de sus grandes estrellas, el escolta dominicano Jean Montero.

También han llegado el base-escolta estadounidense Omari Moore (South East Melbourne tras jugar el curso pasado en el Darussafaka), el interior internacional español Yankuba Sima (Unicaja) y el pívot Neal Sako (2,11 metros), quien promedió 9,0 puntos, 6,2 rebotes y+12,4 de valoración en una notable Euroliga.

En cuanto a las bajas, destaca el citado Chris Jones después de tres temporadas llevando las riendas del conjunto 'taronja'. También se marcharon el base serbio Stefan Jovic (Bayern), el pívot ghanés Amida Brimah (Movistar Estudiantes de Primera FEB) y el alero estadounidense Semi Ojeleye (Estrella Roja).

No acaban ahí las novedades, ya que a la cesión de Cárdenas se unen la marcha del joven Lucas Marí (Vermont, NCAA) y Joel Soriano al Casademont Zaragoza. Las dos 'patatas calientes' son el serbio Nate Sestina (ha pedido salir) y el estadounidense Ethan Happ, a punto de volver tras una larga lesión y sin su continuidad garantizada.