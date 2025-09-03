El Valencia Basket estrena la pretemporada con victoria en Tarragona

Primer partido de pretemporada para el Valencia Basket y primer triunfo. Las de Rubén Burgos iniciaron este miércoles 3 de septiembre en Tarragona, ante el Joventut, el ciclo de cinco amistosos de preparación que disputarán antes de encarar el inicio oficial de la temporada 2025-2026 que arrancará con la Supercopa F Endesa el último fin de semana de septiembre.

Un final apretado tras dominar durante los 3 primeros cuartos

El Valencia Basket se llevó por un apretado 64-61 el duelo ante el Joventut Badalona en el III Trofeu de Bàsquet Ciutat de Tarragona disputado enel Palau d’Esports de Catalunya. Las taronja adolecieron de falta de ritmo, algo lógico a estas alturas de la pretemporada y pecaron en algunas fases de falta de concentración e intensidad, especialmente en un nefasto último cuarto en el que estuvieron a punto de echar por la borda todo el trabajo hecho en los 30 minutos precedentes. Lo que parecía una victoria contundente, acabó convirtiéndose en un final apretado e igualdado, motivado por la falta de acierto en el tiro y la poca claridad de ideas en ataque de las taronja. El Valencia Basket, que al descanso dominaba 44-27 y que cerró el tercer cuarto con 58-40 a su favor, en los últimos diez minutos, encajó un parcial de 7-21.

Unos minutos de bloqueo que deslucieron un tanto el buen trabajo realizado en los tres primeros cuartos. Pese a ello, el balance es positivo para las taronja que dan sus primeros pasos en su objetivo de llegar al inicio de la temporada a un buen nivel competitivo. El Valencia sí exhibió su solidez en los dos primeros cuartos en los que llevó las riendas dominando sin dificultad el juego e imponiendo su ritmo. El partido comenzaba con un inapelable 10-0 para las de Rubén Burgos.

Victoria pese a las ausencias

Pese a jugar con una plantilla en la que faltaban importantes figuras bajas como Cristina Ouviña, todavía en proceso de puesta a punto tras su maternidad y Elena Buenavida que ni viajó aquejdada de molestias físicas así como Alina Iagupova y Leo Fiebich que todavía no se han incorporado a los entrenamientos, el Valencia Basket, fue claro dominador del duelo.

A las cuatro bajas ya conocidas se sumaba a última hora la de Irene Broncano que ni siquiera se vistió de corto debido a unas molestias físicas. Rubén Burgos completó el equipo con Paula Saravia y la jugadora de La Cordà de Paterna Aminata Traoré.

Tarde de debuts

El partido sirvió para ver por primera vez en acción a las caras nuevas del Valencia Basket para esta temporada: María Araújo, Tanaya Atkinson y Marija Lekovic. Araújo y Atkinson destacaron con 10 y 9 puntos respectivamente mientras Lekovic también estrenó su casillero taronja con 6 puntos. Para Awa Fam también fue un partido especial ya que la pívot volvía a vertirse de taronja tras jugar la pasada temporada en el Lointek Gernika en calidad de cedida. Todas ellas dejaron destellos de calidad aunque la mejor del partido fue una de las 'veteranas', Kayla Alexander, que con 17 puntos, fue la más certera en las filas taronja.

Primer quinteto

El primer quinteto de la pretemporada fue el formado por Leticia Romero, Queralt Casas, Tanaya Atkinson, Raquel Carrera y Kayla Alexander que estrenaba el partido con un parcial de 13-2 liderado por Alexander y finalizado por Atkinson, que se estrenaba en el marcador como taronja. El Joventut Badalona reaccionaba de la mano de Ramette y las interiores con un 4-8 a su favor, recortando a 7 la diferencia. Con un apretado 19-16 concluía el primer cuarto.

En el segundo periodo, Valencia Basket empezaba a hacer cuajar las rotaciones. Entraba en cancha Araujo en su debut como jugadora del Valencia Basket. Más sólidas en defensa y con un buen balance ofensivo, el Valencia BC se distanciaban. Los puntos de Lekovic y después los de Saravia otorgaron fueron incrementando la renta y Romero y Fam cerraban un gran parcial al descanso con 17 puntos de ventaja (44-27).

El tercer cuarto, protagonizado por Alexander

Después del paso por los vestuarios la que fuera MVP de la final de la LF Endesa, Kayla Alexander, comenzó a brillar. Sus compañeras la encontraron de maravilla en la zona y la canadiense no perdonó. La renta de Valencia Basket alcanzaba los 21 puntos mientras el combinado catalán trataba de que no se le escapara el partido con los triples de Venemma. Aunque Joventut bajaba la diferencia de la veintena, el equipo taronja tenía un buen colchón (58-40).

Remontada de la Penya

Pese a todo en el último cuarto Joventut Badalna aumentaba su agresividad en ambos lados de la pista y arremetía con un parcial de 10-1 que bajaba la diferencia de los dobles dígitos. Valencia Basket necesitaba reaccionar, pero no veía fácil el camino al aro, pese a los tiempos muertos de Rubén Burgos y los cambios. Dembele ponía a su equipo a 5 de distancia. Carrera desatascaba el ataque con un triple. El Valencia BC salvaba el peligro y lograba llevarse el trinfo por 64-61.

Ficha técnica

Valencia Basket 64 (19-25-14-6): Paula Saravia (3), María Araujo (10), Queralt Casas (2), Leticia Romero (8), Awa Fam (4), Raquel Carrera (5), Tanaya Atkinson (9), Marija Lekovic (6), Kayla Alexander (17), Aminata Traore (0).