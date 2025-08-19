El Valencia Basket estrena nueva casa...¡y nueva equipación!

Valencia Basket inicia una nueva etapa de la mano de hummel, y esta se estrena con el lanzamiento de la primera equipación de la temporada 25/26. Como ya sucediera la pasada temporada, el Club irá dando a conocer una por una las equipaciones de la próxima campaña, siendo este martes el día elegido para comenzar a desvelar la que será la nueva piel de los jugadores y jugadoras.

La Familia ‘Taronja’ inicia una nueva era en el Roig Arena, con muchos cambios que ayudarán a que la entidad crezca, pero siempre manteniendo la esencia. Algo que se refleja a la perfección en la primera equipación. El naranja tradicional, pero con unas nuevas líneas verticales que juegan con el degradado, acompañadas de distintos detalles blancos.

El principal cambio viene con el nombre del Club en la equipación. En una apuesta por expandir la marca y dotar de una mayor visibilidad a Valencia Basket, será el nombre lo que luzca sobre el naranja, en lugar de ‘Cultura del Esfuerzo’ como ha sido habitual las últimas temporadas, que pasa a tener presencia solo en la etiqueta.

Un año ilusionante

Una 'Cultura del Esfuerzo' que seguirá muy presente en el día a día como principal lema que defina cada paso que den tanto de los equipos profesionales como de las categorías de formación, que seguirán luciéndola en sus equipaciones.

Sin duda, una campaña importante para este Valencia Basket que inicia una nueva etapa en un espectacular Roig Arena, con un equipo ilusionante de cara a la Euroliga, y con Pedro Martínez al frente que ha de aunar toda esa ilusión que desprende el conjunto 'taronja'.