El Valencia Basket empezará la pretemporada... ¡¡¡en La Fonteta!!!

Tras las pruebas físicas y médicas a las que se sometieron este lunes algunos de los jugadores de la primera plantilla masculina, el Valencia Basket de Pedro Martínez empezará este martes el trabajo de pista de pretemporada, pero no lo hará en la pista de entrenamiento del Roig Arena, sino en la antigua Fonteta.

La idea inicial del club pasaba por trasladar el parqué de La Fonteta a la pista secundaria del Roig Arena, pero finalmente no se va a cambiar y ello va a permitir que el Valencia Basket pueda seguir haciendo uso de la misma hasta que esté terminada la pista auxiliar del nuevo pabellón, en la que trabajarán habitualmente los primeros equipos.

Nuevo parqué y tercera canasta

El cambio de planes sobre esta nueva pista, que tendrá una tercera canasta y obliga a reajustar la instalación del parqué, ha hecho que se tome la decisión de instalar un suelo nuevo y dejar el de La Fonteta sin tocar, tanto para los entrenamientos de ahora como para futuras necesidades del club, que seguirá haciendo uso de la instalación en ocasiones en común acuerdo con el Ayuntamiento, tal y como destacó semanas atrás la propia alcaldesa de València, María José Catalá.

El femenino, en L'Alqueria y probando la pista central

Aunque podrían alternar las pistas en función de las necesidades, el equipo masculino entrenará en este inicio de pretemporada en La Fonteta, mientras el femenino seguirá de forma habitual en la pista central de L'Alqueria del Basket.

Y es que aunque las de Rubén Burgos trabajaron incluso en la pista central del Roig Arena el pasado 20 de agosto, se trató de una sesión puntual y de prueba, en una pista que se montará y desmontará habitualmente en función del resto de eventos que acogerá el nuevo pabellón, con conciertos programados a partir del próximo 6 de septiembre.