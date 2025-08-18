El Valencia Basket desvela su nueva camiseta... ¡con una novedad!

El Valencia Basket y Hummel han presentado la nueva piel del equipo para una ilusionante temporada con la Euroliga tanto masculina como femenina en el horizonte. Unas equipaciones muy especiales, ya que además del cambio de firma deportiva, esta también será recordada por ser la primera que vistió el cuadro taronja en su nuevo hogar, el Roig Arena.

Este es el secreto mejor guardado en el Valencia Basket en las últimas semanas, pese a que ya se haya podido ver parte de la ropa de entrenamiento con Cristina Ouviña o Darius Thompson. Sin embargo, no ha sido hasta este lunes cuando el club ha desvelado la incógnita.

Así pues en la primera equipación de la firma danesa el naranja toma todo el protagonismo, con franjas verticales en diferentes tonos jugando con el degradado. En este caso los detalles de la camiseta son en blanco así como los patrocinadores y el logotipo de la marca. Los ribetes, típicos del estilo Hummel, evocan un toque retro y conjugan a la perfección con la esencia de la camiseta. Asimismo desaparece el lema de 'Cultura del esfuerzo' en una apuesta clara del club por el branding propio: "Valencia Basket".

Las camisetas estarán a la venta a partir del día 25 de agosto..

Por su parte Hummel estrena relación con uno de los equipos más potentes del baloncesto nacional. La pasada temporada 2024-25, Hummel ha realizado las equipaciones de varios clubes de la ACB como son el Surne Bilbao Basket y el Breogán. Además, también la marca de las camisetas de clubes de Primera División de fútbol como el Betis, Celta, Las Palmas o el Málaga.