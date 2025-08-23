El Valencia Basket desvela sus dorsales 25/26

Los jugadores del primer equipo masculino de Valencia Basket han elegido sus dorsales para la temporada 2025-26 con pocas sorpresas. Los jugadores que continúan de la temporada pasada mantienen el mismo número que defendieron en la campaña anterior y la mayoría de las seis incorporaciones han encontrado disponible su dorsal habitual o alguno de sus favoritos.

El capitán Josep Puerto alcanzará las diez temporadas con presencia en el primer equipo masculino taronja, manteniendo el dorsal #2 que ha lucido en las cinco últimas campañas que comenzó integrado en nuestra plantilla profesional. Jaime Pradilla comenzará su sexta temporada en Valencia Basket defendiendo el #4, Xabi López-Arostegui la quinta campaña con el #6 taronja a la espalda y Nate Reuvers defenderá por tercera campaña consecutiva el dorsal #3.

Los jugadores que siguen entre los que llegaron a la primera plantilla taronja el curso pasado tampoco han querido innovar: Brancou Badio mantiene el #0, Sergio de Larrea el #5, Jean Montero el #8, Ethan Happ el #22, Matt Costello el #24 y Nate Sestina el #77.

Las nuevas incorporaciones han concentrado sus elecciones en los primeros dorsales posibles, lo que ha llevado a que estén ocupados todos los números posibles entre el #0 y el #13 a excepción de los retirados por Sam Van Rossom (9) y Nacho Rodilla (11). Kameron Taylor es el que más ha tenido que desviarse de sus elecciones habituales. Con predilección por los números de un dígito, se ha encontrado ocupado tanto el 6 que llevaba en Unicaja, el 7 que llevó en Israel, Francia o Alemania o el 5 que usó en la universidad y que luego repitió en Girona. Por lo que ha optado por el único dorsal de un dígito que quedaba disponible cuando eligió el suyo, el #1.

La carrera en Liga Endesa de Yankuba Sima ha estado asociada al #77 que ha llevado en su etapa en Unicaja y que adoptó en Manresa cuando llegó al equipo del Bages el jugador que le impedirá usarlo en Valencia Basket, Rafa Martínez. Pero Nate Sestina es el dueño de ese dorsal en el equipo taronja y como tampoco pudo optar por el #17 por los motivos anteriormente mencionados, se ha decantado por el #7 que usó en Venecia.

Omari Moore sí que ha encontrado disponible el número #10 que usó tanto en su etapa universitaria como el que lució la pasada temporada en el Darussafaka, por lo que no hubo dudas. Darius Thompson no hubiese podido decantarse por su dorsal favorito, el #15 que sí está usando en la selección italiana, pero ha encontrado a su disposición el #13 con el que ha disputado sus últimas temporadas en Lokomotiv Kuban, Baskonia y Anadolu Efes.

Esta elección privó a Neal Sako de repetir el dorsal que lucía la temporada pasada en el LDLC ASVEL Villeurbanne, que ha decidido retroceder un número y colocarse el #12 en su elástica taronja. Isaac Nogués, fan declarado de Magic Johnson, ha optado por el #32 que ya lució como senior en el filial del Joventut o en su paso por Huesca.