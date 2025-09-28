El Valencia Basket deja escapar la Supercopa ante un Casademont muy sólido

El Valencia Basket se quedó a las puertas de conquistar un nuevo trofeo. Las taronja caían en la final de la Supercopa Femenina Endesa frente al Casademont Zaragoza por 68-79 y dejan así escapar la oportunidad de sumar el primer título oficial de la temporada. Las taronja buscaban su cuarta Supercopa pero se encontraron con un Casademont muy sólido con ganas de tomarse la revancha de la pasada final de Liga. Si en aquella ocasión, el título fue para el Valencia Basket, esta vez la Supercopa se va a Zaragoza y confirma al Casademont como el principal rival de las taronja esta temporada en la Liga F Endesa.

Las de Rubén Burgos no se encontraron cómodas, no desplegaron su mejor juego y lejos de su mejor versión fueron siempre a remolque en el marcador. Faltó acierto en el tiro, faltó mayor control del rebote y sobraron pérdidas de balón.

A remolque desde el principio

Elena Pueyo abrió el marcador para el Cadademont Zaragoza y Atkinson le dio la réplica. La ex-taronja Nadia Fingall y de nuevo Pueyo, tas robar un balón a Leticia Romero adelantaban de nuevo a las aragonesas. El Casademont Zaragoza se mostraba eficaz en defensa mientras el Valencia Basket buscaba a sus torres, Fam y Carrera, para tratar de romper la barrera aragonesas. Frente a ellas, dos extaronjas: Fingall y Hempe protagonizaban un bonito duelo bajo los aros. Hempe se convertía en el azote de su exequipo, frenando a las interiores el Valencia BC bajo los aros y además, aportando puntos desde el triple. En apenas unos minutos Hempe anotaba 8 puntos. Las taronja iban a remolque en el marcador (13-18 min. 6). El Valencia Basket tenía en una motivada Atkinson a su mayor baluarte ofensivo.

Movimientos en el banquillo

Entraban en cancha Buenavida y Araújo y con 16-22 en el marcador, pedía tiempo muerto Rubén Burgos. También entraba en cancha Kayla Alexander que no tardaba en anotar. El Casademont Zaragoza encontraba aro con demasiada facilidad, aora con Mawuli como principal arma. El Valencia Basket tenía dificultades para atacar la defensa y jugadoras como Ben Abdelkarder, muy certera en la semifinal frente a Perfumerías Avenida, también trabtaba de liderar el ataque. Con 20-26 finalizaba los primeros 10 minutos de partido.

El Valencia Basket entraba en una peligrosa racha de fallos en el tiro mientras el Perfumerías seguía sumando para incrementar la renta hasta los 10 puntos 23-33. Era el momento de reaccionar y llegaba el triple de Ben Abdelkarder en el preciso momento para 'despertar' a las taronja que incrementaban el ritmo en ataque para reducir distancias (28-33 min. 14). El Valencia Basket incrementaba la concentración en defensa impidiendo que el balón circulase con fluidez pero seguía faltando cerrar mejor el rebote.

El Casademont no bajaba la guardia

El Casademont Zaragoza aprovechaba esas segundas opciones para mantener la delantera en el marcador. Con 38-43 se llegaba al descanso. Awa Fam, con 11 puntos, Atkinson, con 9 y Ben Abdelkader, con 8 fueron pilares de un Valencia Basket que en los primeros 20 minutos echó en falta una mayor aportación de más jugadoras. Por su parte, el Casademont Zaragoza forjó su ventaja desde el mayor acierto en el rebote y los robos de balón ante un conjunto taronja que tuvo en las pérdidas uno de sus principales puntos débiles.

El panoramano cambiaba

Con una canasta de Aminata Gueye nada más empezar el tercer cuarto, avisaba el Casademont Zaragoza de que no iba a bajar la guardia (38-45). Los minutos pasaban y el panorama no cambiaba mucho. El Valencia Basket continuaba sin encontrar la fórmula para darle la vuelta al marcado y el Perfumerías volvía a escaparse (41-51 min. 25). En 5 minutos de juego el Valencia Basket en el tercer cuarto sólo había sido capaz de anotar 3 puntos. Una falta de ideas que empezaba a ser ya preocupante. Pueyo lideraba el ataque del Casademont mineras en el Valencia Basket despertaban por fin en ataque Lekovic y Romero, autora de un triple que momentáneamente reducía a menos de 10 puntos la renta aragonesa. Sólo era un espejismo ya que el tercer cuarto acababa con 50-62.

No llegaba la remontada

En los últimos 10 minutos Ben Abdelkarder, con sus triples, mantenía al Valencia Basket con opciones aunque en el Casademont Zaragoza no faltaban los recursos para replicar. Una técnica a Hempe sentaba a la extaronja en el banquillo con 5 personales dando así un respiro a las de Rubén Burgos. Los minutos seguían cayendo y la renta de las aragonesas no bajaba y se mantenía en toro a los 10 puntos. La falta de acierto en las penetraciones a canasta lastraba al Valencia Basket al que ya no le valía el intercambio de canastas. Necesitaba algo más para remontar. Las de Carlos Cantero se mantenían firmes (59-68 min. 35). Un triple de Gueye ponía al Valencia Basket contra las cuerdas (63-75 min. 38). Con 68-79 finalizaba el partido. La Supercopa Femenina Endesa se la quedaba el Casademont Zaragoza.

Vía: Superdeporte