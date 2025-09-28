El Valencia Basket conquista su octavo título

La victoria en la final de la Supercopa Endesa ante el Real Madrid le da al primer equipo masculino del Valencia Basket el octavo título de su historia. Los de Pedro Martínez logran la segunda Supercopa en la historia, el octavo en total y además, acaban con una racha de seis años sin conquistar ningún título.

Seis años desde el último título

El Valencia Basket rompía así ante el Real Madrid (94-98) una sequía de más de seis años sin que su equipo masculino levantara ningún título y arranca de la mejor forma posible la temporada 2025-2026.

El último título conquistado por el Valencia Basket fue el 16 de abril de 2019 cuando conquistó por cuarta vez la Eurocup, la segunda máxima competición del baloncesto europeo.

Desde entonces no había vuelto a lograr ningún trofeo aunque había tenido alguna oportunidad para hacerlo como la final de la Liga Endesa que disputó la pasada campaña.

La Copa del Rey del 98, primer título

El Valencia Basket ganó su primer título en 1998, cuando dirigido por Miki Vukovic conquistó la Copa del Rey.

Además de ese trofeo y de las cuatro ediciones de la Eurocup, el Valencia Basket conquistó también la Liga Endesa de la campaña 2016-17 y la Supercopa con la que abrió la temporada 2017-18. Con esta segunda Supercopa son ya ocho los títulos que tiene en su palmarés.

Nueve títulos para el femenino

En las vitrinas del club están también otros nueve títulos conseguidos por el equipo femenino, que este mismo domingo perdió la final de la Supercopa pero que ha levantado en tres ocasiones ese trofeo, otras tantas la Liga Femenina y una vez la Eurocopa, la Supercopa y la Copa de la Reina.

Palmarés

Liga ACB : 1 título (2016-17)

: 1 título (2016-17) Copa del Rey : 1 título (1998-99) y 4 subcampeonatos (1999-00, 2005-06, 2012-13, 2016-17)

: 1 título (1998-99) y 4 subcampeonatos (1999-00, 2005-06, 2012-13, 2016-17) Supercopa de España : 2 títulos 2017 y 2025 1 subcampeonato (2010)

: 2 títulos 2017 y 2025 1 subcampeonato (2010) EuroCup (Copa ULEB) : 4 títulos (2002-03, 2009-10, 2013-14, 2018-19) y 2 subcampeonatos (2011-12, 2016-17)

: 4 títulos (2002-03, 2009-10, 2013-14, 2018-19) y 2 subcampeonatos (2011-12, 2016-17) Copa Saporta: 2 subcampeonatos (1998-99, 2001-02)

