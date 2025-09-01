El Valencia Basket conocerá este viernes a su rival en la Supercopa Endesa

El Valencia Basket conocerá este viernes 5 de septiembre su rival en las semifinales de la Supercopa Endesa Málaga 2025.

Hora y lugar del sorteo

El sorteo se celebrará a partir de las 12:00 horas en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga (Avenida de Cervantes, nº 4).

Distribución de bombos

Real Madrid, como vigente campeón de Liga Endesa, y el anfitrión Unicaja, como vencedor de la pasada Copa del Rey, estarán en el primer bombo como cabezas de serie.

Valencia Basket y La Laguna Tenerife, en el segundo bombo, serán sus rivales en la Supercopa Endesa, que se disputará del 27 al 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga.

Los recientes fichajes del Valencia Basket Kameron Taylor y Yankuba Sima vuelven a la cancha en la que jugaron la pasada campaña.

El Barça, gran ausencia

Por primera vez en mucho tiempo, el Barça se perderá la cita supercopera por la mala temporada pasada de los de Joan Peñarroya, lejos de los títulos e incluso de las finales en todas las competiciones. Tampoco estará en Málaga, ese último fin de semana de septiembre, otro representante ACB en la próxima Euroliga, el Baskonia, aunque en este caso es una ausencia menos llamativa ya que el equipo vasco lleva varias temporadas alejado de la elite del baloncesto nacional.

Abonos y precios

La ACB ha dividido el Martín Carpena con los siguientes precios: Sillas Pista Lateral (400 euros), Sillas Pista Fondo (350€), Golden (160€), Silver (140€), Categoría 1 (120€), Categoría 2 (100€), Categoría 3 (85€), Categoría 4 (70€), Categoría 5 (55€) y Categoría (40€). Todos esos precios incluyen las dos semifinales durante el sábado, además de la gran final el domingo.