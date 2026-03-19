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Valencia Basket - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Valencia Basket y Barça se enfrentan en el Roig Arena en la 32ª jornada de la Euroliga

El Barça se apuntó el partido de Euroliga de la primera vuelta ante Valencia Basket

El Barça se apuntó el partido de Euroliga de la primera vuelta ante Valencia Basket / Valentí Enrich

Iker Kind

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Valencia Basket y Barça se enfrentan en el Roig Arena en la 32ª jornada de la Euroliga.

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