En Directo
Baloncesto
Valencia Basket - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Valencia Basket y Barça se enfrentan en el Roig Arena en la 32ª jornada de la Euroliga
Valencia Basket y Barça se enfrentan en el Roig Arena en la 32ª jornada de la Euroliga.
Entra Kusturica en el roster, que deberá suplir la ausencia de Toko.
Interesante la estadística que muestra la realización del partido. El Barça de Pascual ha ganado todos los partidos en los que ha anotado más de 85 puntos (20-0 de balance).
Toko Shengelia NO estará disponible para el partido. Sigue con molestias y no saltará a pista.
Valencia Basket es el mayor anotador de la Euroliga. Es por eso que Pascual incidió en la previa en la necesidad de estar acertados en ataque. Ahí estará la clave.
¡Muuuy buenas tardes a todos! Valencia Basket y Barça se miden en el Roig Arena en un día festivo en la ciudad. Los de Pascual llegan con la obligación de ganar, mientras que los 'taronja' parten como favoritos y ocupan la cuarta posición de la clasificación. ¡Empezamos!
- Barcelona - Newcastle: resumen, resultado, goles y estadísticas del partido de la Champions League
- Dardo de Guardiola tras la eliminación del Manchester City: 'Felicidades al Real Madrid y felicidades a todos vosotros
- Dro ya crea problemas en el PSG: revuelta en el fútbol base parisino
- Willy Hernangómez 'renuncia' a seguir en el Barça
- Así queda el cuadro de la Champions League en cuartos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Polémica y reacciones del Barcelona - Newcastle de vuelta de octavos de la Champions League
- Los motivos del deseado fichaje de Bastoni por el Barça: solidez, personalidad y encaje en el sistema de Flick
- Lesión Joan Garcia: qué tiene y cuántos partidos puede perderse con el Barça