El Valencia Basket ataca a Giannakopoulos y presentará una queja formal a la Euroliga: "Es un impresentable"

El Valencia Basket ha vivido una semana complicada en Euroliga. Después de quedar segundo en la fase regular, inicaba los playoffs contra uno de los equipos más en forma de Europa: Panathinaikos. Y el Roig Arena no ha sido suficiente para contrarrestar el poder de los griegos. Dos derrotas dolorosas (por uno y dos puntos) que dejan a los 'taronja' con pie y medio fuera de la Final Four.

Tras disputarse el segundo 'round' de esta eliminatoria, en el que una canasta de Hayes-Davis sobre la bocina acabó con la esperanza local, el club 'taronja' cargó duramente contra el presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, muy conocido en Europa por sus polémicas extradeportivas. Incluso Pedro Martínez le dedicó unas palabras en rueda de prensa.

"Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido, negándose además a acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y generando una tensión injustificable, motivos por los que además la Policía le ha abierto un acta, así como a algunos miembros más de su expedición", explicaba el comunicado, además de confirmar que se "presentará una queja formal ante la competición".

Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos / EUROPA PRESS

Pedro Martínez detalló todavía más la opinión que tenía el club sobre el comportamiento del dirigente griego. "Su presidente es un impresentable. No puede ser que la Euroliga permita que este impresentable pueda presionar yendo a la mesa". Y es que Giannakopoulos se acercó a la mesa de anotación para presionar a los árbitros en una acción.

Al finalizar el partido, tuvo que intervenir la seguridad del Roig Arena y la Policía Nacional para que el espectáculo no se fuera de las manos. La Policía ha levantado tres actas por el comportamiento de Dimitris Giannakopoulos en el pabellón. Cuando Hayes-Davis anotó la canasta ganadora, se fue corriendo a los vestuarios seguido por sus compañeros. Algunos de ellos increparon a la grada.

"Enfrente de nuestro vestuario el club ha puesto a diez policías que querían arrestar a algunos miembros de nuestro staff y a nuestro presidente Dimitris Giannakopoulos y a nuestro general manager y otras personas. Es la primera vez en mi carrera que lo veo. Eso es todo, no nos dejan disfrutar, ¿qué es esto? Nos vemos en Atenas, chicos", comentó Ergin Ataman, entrenador de los griegos, después del partido.

La Euroliga ha abierto un expediente al griego, que se expone a una importante multa económica y varios partidos de sanción. En caso de llevarse adelante, se perdería la Final Four que se organiza en su país. En la pasada temporada, Giannakopoulos ya lió una similar y su comportamiento le supuso estar fuera de los pabellones durante cinco encuentros.

Giannakopoulos responde a Pedro Martínez

El presidente griego, en el vuelo de regreso a Atenas, no dudó en responder a las críticas de Valencia Basket, centrándose en las palabras de Pedro Martínez. "Te quiero felicitar. Valencia es increíble, se está convirtiendo en un gran club de baloncesto y tú eres un entrenador excepcional. Pero lo que dijiste sobre mí, lo siento, pero usted es un mentiroso. Nunca me acerqué al lugar donde se encontraban los árbitros", aseguró.

"Estaba detrás del banquillo del Panathinaikos y expresaba lo que pensaba sobre una falta que se había pitado. Para ser honesto, viendo los dos partidos, no creo que el Valencia tenga motivos para quejarse de los árbitros. Ten una feliz serie", finalizó. El tercer partido de la serie, que se disputará en Atenas, será más caliente de lo que se esperaba en un principio.