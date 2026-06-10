Valencia Basket - Asisa Joventut: a qué hora y dónde ver hoy por TV el partido del play-off de la Liga Endesa

Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan hoy miércoles 10 de junio en el primer partido de las semifinales del play-off de la Liga Endesa. Taronjas y verdinegros empiezan la lucha por un puesto en la gran final de la ACB, en una serie en la que el conjunto de Pedro Martínez cuenta con el factor pista a favor. Tanto el partido de este miércoles como el del próximo viernes se disputan en el Roig Arena. Te contamos a qué hora juega el Asisa Joventut contra Valencia Basket y dónde ver online y en vivo el partido en España.

La Penya eliminó de manera merecida al Baskonia

El cuadro badalonés llega a la cita con la moral alta tras haber superado el cruce de cuartos de final. Los de Dani Miret batieron a Baskonia por un balance global de dos victorias a una. La Penya cayó en el primer duelo de la eliminatoria (85-71), pero arrasó a los vitorianos en el segundo (82-63) y asaltó el Buesa en el tercero y definitivo (88-96).

El pase a semifinales vino acompañado del mejor partido histórico de Ricky Rubio en un play-off de la Liga Endesa. El base de El Masnou firmó una actuación sensacional, con 23 puntos y cuatro triples convertidos, quedándose a uno de igualar su mejor marca desde la línea exterior en la ACB.

Ricky Rubio, en un partido ante Valencia Basket / AFP vía Europa Press

Los líderes del Asisa Joventut

Cameron Hunt está siendo el máximo anotador del Asisa Joventut en la Liga Endesa, y promedia 15,8 tantos por duelo. Le acompañan Ricky, con 13,6, y el también exazulgrana Jabari Parker, que está en 11,8 puntos por encuentro.

Delante, la Penya tendrá a un Valencia Basket que es el claro favorito a alzarse con el título liguero. Los de Pedro Martínez avanzaron a 'semis' por la vía rápida tras superar a Bilbao Basket en la ronda de cuartos de final (83-80 y 71-88). En el segundo encuentro de la serie, Kameron Taylor se fue hasta los 15 puntos.

Kameron Taylor y Cameron Hunt, dos de los nombres propios de la eliminatoria / EFE

Las referencias de Valencia Basket

El alero americano es el segundo máximo anotador de Valencia en la Liga Endesa, con 11,3 tantos por duelo, superado únicamente por Jean Montero. 'El problema' está en 14,1 puntos por partido y es uno de los grandes peligros del equipo que dirige Pedro Martínez.

En lo que va de temporada, ambos equipos se han visto las caras en tres ocasiones. Valencia Basket se adjudicó la victoria en el Roig Arena tanto en la temporada regular (102-90) como en la Copa del Rey (95-84), mientras que la Penya se apuntó el partido en el Olímpic (90-87).

A QUÉ HORA JUEGA HOY EL JOVENTUT ANTE VALENCIA BASKET

El partido entre Valencia Basket y Asisa Joventut de los cuartos de final del play-off de Liga Endesa se disputa en el Roig Arena hoy miércoles 10 de junio a partir de las 20 horas (CEST).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido del play-off de la Liga Endesa entre Asisisa Joventut y Valencia Basket se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar, a través del canal Dazn Baloncesto (dial 74).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.