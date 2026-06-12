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Valencia Basket - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en el Roig Arena en el segundo partido de semifinales de Liga Endesa
Xavi Turu
Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en el Roig Arena en el segundo partido de semifinales de Liga Endesa.
1r cuarto | 6' | 13-4
Tiempo muerto: los taronjas se escapan en el marcador y tiene que parar el partido el técnico de los verdinegros tras una gran acción de De Larrea.
1r cuarto | 7' | 9-4
Otro 2+1 para Valencia Basket, que falló el adicional, pero Sako cogió él mismo el rebote y sumó dos puntos más.
1r cuarto | 8' | 5-4
Parker no se lo piensa dos veces y anota también en su lanzamiento de dos. Arranque parecido al del primer partido, con mucho acierto.
1r cuarto | 8' | 5-2
2+1 para Pradilla, que también anota el tiro adicional.
1r cuarto | 9' | 2-2
Réplica rápida de la Penya para poner el 2-2.
1r cuarto | 9' | 2-0
Anota Badio en la primera jugada de los taronjas desde media distancia.
¡Empieza el partido!
Salto sobre el parqué y primera posesión para Valencia Basket.
¡Quinteto para la Penya!
Ricky, Hunt, Hanga, Parker y Ruzic.
¡Quinteto de Valencia Basket!
De Larrea, Montero, Badio, Pradilla y Sako.
¡Todo listo en el Roig Arena!
En marcha ya las presentaciones de los dos conjuntos: esto se pone caliente para comenzar en muy pocos minutos.
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