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Valencia Basket - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en el Roig Arena en el segundo partido de semifinales de Liga Endesa

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Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en las semifinales de la Liga Endesa / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

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Xavi Turu

Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en el Roig Arena en el segundo partido de semifinales de Liga Endesa.

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