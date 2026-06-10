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Valencia Basket - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en el Roig Arena en el primer partido de semifinales de Liga Endesa

Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en las 'semis' del play-off de la Liga Endesa

Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en las 'semis' del play-off de la Liga Endesa / AFP vía Europa Press

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Xavi Turu

Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en el Roig Arena en el primer partido de semifinales de Liga Endesa.

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