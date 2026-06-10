En Directo
Baloncesto
Valencia Basket - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en el Roig Arena en el primer partido de semifinales de Liga Endesa
Xavi Turu
Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en el Roig Arena en el primer partido de semifinales de Liga Endesa.
1r cuarto | 5' | 10-13
Rubio desde la línea de personal y el del Masnou anota tan solo un lanzamiento.
1r cuarto | 6' | 8-12
Asistencia de Ricky Rubio y Kraag no falla desde dentro del perímetro. + 4 arriba la Penya.
1r cuarto | 6' | 8-10
Dos puntos más para la Penya tras un gran rebote ofensivo.
1r cuarto | 7' | 8-8
¡¡Triiiiple de Pradilla!! Se une a la fiesta Valencia Basket, que empata el partido desde la línea de tres.
1r cuarto | 7' | 5-8
Hunt fuerza la falta personal y anota un tiro libre. Gran arranque de los verdiblancos.
1r cuarto | 8' | 5-7
¡¡Triiiiple de Vives!!
1r cuarto | 8' | 3-4
La Penya ha salido bien; Ruzic pone por delante a los verdiblancos.
1r cuarto | 9' | 3-0
Montero no se lo piensa dos veces y primer triple para Valencia.
¡Empieza el partido!
Salto y primer balón para los 'taronjas'.
¡Quinteto para Joventut!
Vives, Hunt, Kraag, Parker y Ruzic.
- La petición de Julián Álvarez al Barça en la negociación por su fichaje
- El Barça, preocupado por Lamine Yamal
- Olise cae en la trampa: así funciona una de las normas más radicales del Mundial
- Deco empieza fuerte el verano
- Cristina Giner, profesora de yoga: 'Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día
- Oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: el Barça ni se inmuta
- La lista negra de Mourinho en el Real Madrid
- El primer 'capricho' de Mourinho vale más de 90 millones de euros