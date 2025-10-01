El Valencia Basket anuncia la salida de una jugadora

Cambios en la plantilla de Valencia Basket. El club ha anunciado este miércoles la salida de la jugadora canaria Elena Rodríguez, que ha estado con el equipo en la pretemporada y en la Supercopa. Ha fichado por el Uni Ferrol.

El conjunto taronja incorporó a Elena Rodríguez a principios de septiembre para reforzar al equipo en los entrenamientos de pretemporada y Rubén Burgos la convocó para la Supercopa que disputó este fin de semana en Huesca pero no llegó a jugar en ninguno de los dos partidos. El contrato que firmaron el club 'taronja' y la jugadora llegaba hasta mitad de noviembre pero permitía a ambas partes cortarlo al iniciarse el mes de octubre.

La canaria, natural de Agüimes, ha vivido a sus 22 años una experiencia única con el Valencia Basket y lo ha hecho tras hacer historia meses atrás al convertirse en la primera española en jugar y graduarse en la prestigiosa Universidad de Harvard. Lo hizo además por partida doble en los grados de Psicología y Economía y con unas calificaciones excelentes (3,7 sobre 4) que le llevaron a ser reconocida en varias ocasiones como la mejor deportista estudiante de la Universidad de Massachusetts, en la que se han formado 161 premios Nobel y 30 jefes de Estado. Allí, además, ganó el último año el título de la Ivy League de la NCAA.

Comunicado de Valencia Basket

¡Gracias, Elena! Elena Rodríguez finaliza su etapa en Valencia Basket. La jugadora canaria llegó para ayudar durante esta pretemporada y durante la Supercopa. Mucha suerte.

Vía: Superdeporte