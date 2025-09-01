El Valencia Basket 3x3 se sube al podio en Debrecen y hace historia para el 3x3 nacional

El conjunto taronja sigue dando pasos sólidos en su crecimiento dentro del mundo del 3x3 mundial, consiguiendo unas excelentes semifinales en su segunda participación en un World Tour. El equipo valenciano, que partía con el hándicap de disputar la fase previa, se quedó a un solo punto de llegar a la final, en unas agónicas semifinales que se resolvieron en la prórroga. Finalizó en tercer lugar, un hito histórico para el 3x3 nacional, siendo el equipo español que más alto ha llegado en la máxima competición continental de esta modalidad.

Juanma Robles, Javier Herrero, Javier Valderrey y Alfonso Ribera formaron el roster taronja, que abrió el torneo batiéndose a dos potentes rivales en la fase previa. En el primer partido del torneo, victoria por 22-16 ante el conjunto polaco Warsaw Lotto. En el segundo, derrota 17-21 ante el equipo italiano de Bologna Campas. Sin embargo, el triple empate a victorias entre los tres equipos colaba a los taronja en la siguiente fase por sólo un punto, dando a entender las pocas diferencias entre equipos en un deporte cada vez más competitivo. La única plaza en juego para la fase de grupos caía del lado valenciano.

Ya en la jornada del sábado, aguardaba la fase de grupos ante dos rivales durísimos como Raudondvaris Hoptrans lituano y el Partizan serbio, con dos plazas en juego para los cruces. El partido ante el equipo lituano se saldó con una ajustada derrota por 21-19. En el siguiente partido, Partizan se imponía a los lituanos por un todavía más ajustado 20-21, obligando a los taronja a vencer para forzar el triple empate y avanzar. No les temblaron las piernas al cuarteto valenciano, que superó a Partizan 21-18, sellando una de las dos plazas para la fase final del domingo.

Llegaba el día definitivo de los cruces, y allí esperaba uno de los “cocos”, el equipo suizo del Lausanne, con el jugador español campeón del mundo Carlos Martínez en sus filas. Los taronja completaron un partido lleno de corazón, que culminaría con un triple con falta de Javier Herrero para lograr un histórico pase a semifinales por 19-21, superando el resultado del primer World Tour de nuestra historia, precisamente en Lausanne.

Semifinales

Valencia Basket se convertía además, en el único equipo procedente de la fase previa en alcanzar las semifinales, además del único equipo español, al caer Marbella en estos cuartos de final. En semifinales, los taronja se enfrentaron a otro de los equipos dominantes, el conjunto alemán de los Skyliners, a los que miraron de frente durante un durísimo e igualado encuentro que acabó yéndose a la prórroga con empate a 19. Los valencianos, con un día más de competición y dos partidos más en las piernas, golpeaban primero con una canasta de Alfonso Ribera, pero un posterior triple de Stefan Kojic sellaba el pase alemán a la final, dejando a los taronja al borde incluso de un hito todavía mayor.

Así cerró Valencia Basket 3x3 su periplo en tierras húngaras. No sólo dejando un gran nivel y confirmando su condición de uno de los mejores equipos a nivel mundial, sino también haciendo historia para el 3x3 nacional con su tercera posición en un World Tour. La mejor posición de un equipo español en la máxima competición continental de 3x3 hasta la fecha.

La próxima cita del equipo de la Ciudad del Turia será en el Challenger de Mataró, el 27 y 28 de septiembre, en busca de una plaza para el World Tour de Macao.