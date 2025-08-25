El Valencia Basket 3x3 completa otro Challenger de gran nota en Bordeaux

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 alcanzó las semifinales del Challenger de Burdeos en una meritoria actuación teniendo en cuenta que llegó a la cita desde la fase previa. Los taronja fueron el único equipo desde la previa que se coló entre los cuatro mejores de la competición, siguiendo la buena línea actual y sumando puntos que le permitirán llegar al World Tour de China (Master de Shenzhen) compitiendo directamente desde la fase de grupos.

El roster compuesto por Alfonso Ribera, Javier Herrero, Javier Valderrey y Juanma Robles inició el torneo desde el torneo previo clasificatorio el viernes, en el que se impusieron a sus dos oponentes, tanto a Lannion (16-12) como a Ermont SENEF (21-11), logrando el único billete del grupo para la siguiente fase.

La fase de grupo depararía un duro cuadro junto a Riffa y a London, en busca de una de las dos plazas para los cruces. En el primer partido del grupo, y tercero del viernes, Riffa se hizo con la victoria 22-19 en un frenético final. En el segundo partido, con el billete en juego, los taronja se impusieron 20-21 a London en una remontada trepidante desde el 17-20 culminada con un triple de Juanma Robles que sellaba el pase a cuartos.

Ya en el sábado, el cruce deparaba un enfrentamiento contra el primero del grupo B, el equipo suizo del Lugano. Los taronja completaron un partido muy completo, consiguiendo el triunfo por 15-21 y colándose en las semifinales. Llegados a este punto, Valencia Basket se mantenía como el único equipo procedente de la fase previa en competición, acumulando dos partidos más en las piernas.

Allí esperaba uno de los dos equipos serbios, Liman, que impuso su físico y su frescura de piernas en los últimos minutos por 17-21. Los dos equipos serbios, Liman y Ub, jugarían la final del torneo, con triunfo final para Ub.