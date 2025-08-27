Uruguay, con Bruno Fitipaldo (33 puntos y 8 rebotes) como figura, a cuartos de la AmeriCup

La selección de baloncesto de Uruguay, que tuvo a Bruno Fitipaldo como máxima figura, obtuvo su clasificación para los cuartos de final de la FIBA AmeriCup 2025, que se disputa en Nicaragua, tras derrotar a Bahamas (100-91) en el último encuentro de la fase de grupos.

El base del español La Laguna Tenerife, con 33 puntos, 8 rebotes y 13 asistencias, además de un 50 % de acierto desde el triple (8 de 16), se erigió en líder del combinado celeste, que alcanzó su segundo triunfo en tres partidos para terminar empatado a 5 puntos en la clasificación del grupo A, junto a Estados Unidos, primero, y Brasil, segundo.

Fitipaldo estuvo bien secundado por Joaquín Rodríguez, del Movistar Estudiantes, quien logró 21 puntos, con 5 de 6 en el tiro de dos y 3 de 7 en el triple, además de 4 rebotes y tres asistencias; el ex del Manresa y de la NCAA Santiago Véscovi firmó siete puntos en 23 minutos de juego, que completó con dos rebotes y 3 asistencias.

Después de un encuentro igualado, en el que los caribeños llegaron a tener un máximo de seis puntos de ventaja, un último cuarto desbordante de la Celeste (34-19) dio la victoria al conjunto dirigido por Gerardo Jauri.

Por los caribeños, Domnick Bridgewater respondió con 29 puntos, aunque sin premio para los suyos.

En el encuentro que cerró el grupo A, Estados Unidos ganó a Brasil por 90-78 en un clásico de la región que no defraudó: un choque intenso, cargado de físico y talento, pero en el que el equipo de las barras y estrellas impuso su jerarquía.

Javonte Smart brilló con 22 puntos y 7 rebotes, mientras que Jahmius Ramsey sumó 15 más para sellar la victoria.

El ex NBA Bruno Caboclo (21) y Yago Santos (14 puntos y 9 asistencias) lideraron la resistencia brasileña, insuficiente ante el empuje del cuadro estadounidense.

Todo listo para los cuartos

Los cuartos del final, que se jugarán este jueves, prometen emociones fuertes desde el inicio.

En uno de los cruces más atractivos, Uruguay volverá a verse las caras con Estados Unidos, al que ya logró vencer en la ronda regular.

Puerto Rico desafiará a la Argentina que dirige Pablo Prigioni y que cuenta con hombres destacados como Facu Campazzo, Gabriel Deck o Nico Laprovittola y que intentará mantener vivo el sueño de revalidar el título conquistado en 2022.

Brasil se medirá con la siempre competitiva República Dominicana, que lideró el grupo C por delante de la Albiceleste; mientras que Canadá buscará imponer su mejor juego ante Colombia.