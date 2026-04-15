Una universidad americana rompe el mercado: casi 5 millones para una joya de la Euroliga

El baloncesto universitario estadounidense está dispuesto a cambiar el paradigma del basket en Europa a base de millones y millones de dólares. A través de los 'derechos NIL', los equipos de la NCAA pueden ofrecer sumas económicas muy importantes que sirvan para convencer a los jugadores de que su siguiente paso se encuentra allí.

El modelo más tradicional sigue siendo el de reclutar a los jugadores que destacan en institutos (High School) y que llegan al basket universitario como antesala de poderse ganar la vida a través de este deporte, ya sea en la NBA o bien en cualquier otra liga del planeta. Pero el pasado verano se abrió el grifo para que las universidades pudiesen pagar a sus atletas de manera directa para reclutarlos, a diferencia de lo que ocurría años atrás.

Eso abrió la puerta a que muchas de las perlas europeas decidiesen dar el salto al baloncesto universitario pese a contar con minutos en la élite continental. El de Dame Sarr, con minutos en el primer equipo del Barça, fue uno de los casos más rocambolescos del curso pasado: con la campaña en marcha se marchó sin permiso del club a disputar un partido amistoso ante otras promesas del baloncesto mundial. Un encuentro que le sirvió para firmar finalmente con la Universidad de Duke.

Sarr y Nnaji, alguno de los exazulgranas que pusieron rumbo hacia la NCAA

Hay otras situaciones surrealistas, como la protagonizada por otro exazulgrana, James Nnaji. El pívot nigeriano, que fue seleccionado en el draft de la NBA 2023, y que ha jugado varios partidos de la liga de verano, firmó con la Universidad de Baylor. A sus 21 años, y tras haber jugado partidos de la máxima exigencia del Barça, Nnaji pudo firmar para poder jugar cuatro años en el basket universitario estadounidense al no haber tenido un contrato con alguna franquicia NBA.

James Nnaji fichó por la Universidad de Baylor / Twitter: @BaylorMBB

Y ahora, en un momento en el que se están llevando a cabo movimientos de jugadores de cara a la próxima temporada, la NCAA vuelve a explorar los límites del reglamento llevándose a una de las grandes promesas de la Euroliga.

Ellis, el último 'capricho' de la NCAA

Se trata del británico Quinn Ellis, que este curso ha debutado en la competición europea de la mano de Olimpia Milano. A falta de una jornada para cerrar su año de debut en el torneo, el exterior promedia 8,4 puntos y 4,4 asistencias por partido.

Ellis, ante Satoransky en un Barça - Olimpia Milano de Euroliga / AFP vía Europa Press

Ellis, que el pasado 23 de abril cumplió 23 años, tiene todavía un año más de elegibilidad en la NCAA. Y allí se le verá a partir de la próxima temporada tras haber firmado un acuerdo con la Universidad de St. John's que entrena el legendario Rick Pitino. Según reportaron varios medios estadounidenses, el 'college' ha convencido a Ellis gracias a un salario que rondará entre los 4,5 y los 4,8 millones de dólares brutos en un único año. O lo que es lo mismo, unos cuatro millones de euros que superarán los dos 'netos' por un único curso.

Quinn Ellis, en un partido con el Olimpia Milano / Euroleague

Un salario similar al que perciben las estrellas de la Euroliga

Para poner en contexto la cifra, Ellis ganará cifras similares a lo que pueden percibir jugadores de la talla de Mike James (Mónaco), Edy Tavares (Real Madrid) o Willy Hernangómez (Barça). Eso sí, el periodista italiano Alessandro Luigi Maggi afirma que su actual club, el Olimpia Milano, retendrá los derechos del jugador y regresará a Italia tras el March Madness del próximo año a la espera de sí ese curso en el baloncesto universitario estadounidense le puede abrir las puertas del draft de la NBA.