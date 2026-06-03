El único mural pintado por sus rivales: la espectacular iniciativa de Súper Agropal Palencia

El Mural de las Aficiones ha vuelto a poner en valor una de las señas de identidad del Súper Agropal Palencia: el respeto y la hospitalidad hacia los equipos visitantes. Durante la temporada, jugadores de los clubes rivales han participado en la creación de esta obra colectiva, dejando en formato grafiti el escudo de sus equipos.

Un mural que habla de mucho más que baloncesto y que simboliza los valores compartidos que unen a todos los que forman parte de la competición. La iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de la empresa fabricante de pinturas, Pinvisa.

La acción da continuidad a iniciativas desarrolladas por el club en los últimos años. Hace dos temporadas, los equipos visitantes en ACB eran recibidos con un grafiti personalizado y efímero de bienvenida en su vestuario. La pasada campaña, el club pintó tres asientos con los colores y escudo de cada club en la grada visitante, una forma de hacer que cada afición se sintiera en Palencia un poco más como en casa.

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Este año, el legado queda reflejado en un mural permanente construido entre todos los protagonistas de la temporada, fruto también del trabajo constante del departamento de marketing del club y de su agencia MB Comunicación por seguir impulsando iniciativas que ayuden a reforzar los valores que identifican al club dentro y fuera de la pista.