El Unicaja visita a la Patrona y festeja la Intercontinental

El Unicaja cumplió este miércoles con la tradición y visitó el Santuario de Nuestra Señora de la Victoria para realizar la tradicional ofrenda floral previa al inicio de cada temporada. Un acto al que acudieron, al completo, las plantillas tanto del primer equipo masculino, como del Unicaja Mijas de la Liga Femenina Challenge.

Con la Intercontinental

Al igual que ocurrió el año pasado, esta vez los de Ibon Navarro se presentaron ante la Patrona con la Copa intercontinental lograda hace un par de fines de semana en Singapur. Un nuevo trofeo que además de ofrecer a Nuestra Señora de la Victoria también pasearon delante de un grupo nutrido de aficionados que se desplazaron hasta la explanada del Santuario para acompañar al equipo en este acto previo al inicio de la Liga Endesa, este próximo fin de semana, y de la Basketball Champios League, el miércoles de la próxima semana.

Ambos equipos al completo llegaron al Santuario en el autobús del club y fueron recibidos por el párroco de la Basílica, Alejandro Escobar, y el Hermano Mayor de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, Miguel Orellana.

Ofrenda floral

Los capitanes de ambos equipos, Alberto Díaz y Elena Moreno, han sido los encargados, un año más, de portar hasta el camarín de la Virgen un centro de flores verdes y moradas para rendirle honores a la patrona y pedirle salud, sobre todo, y una buena temporada para ambos conjuntos.

Con representación de todas las instituciones, los equipos fueron felicitados y recibieron los mejores deseos de José M. Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en sus intervenciones. Finalmente el presidente, Antonio J. López Nieto, trasladó el agradecimiento a todos ellos y a la afición del Unicaja.

Presidente de la Fundación Unicaja

Domínguez, en su intervención, aseguró: "Este lugar es de peregrinación cada vez que se consigue un título. En 1995 vinimos por un subcampeonato muy significativo, que cambió el signo de la historia de nuestro club. Durante mucho tiempo, las visitas fueron muy espaciadas. De 1922 a 2022 hubo 4 ofrendas. Desde 2023 ha habido una extraordinaria transformación que ha iniciado una nueva etapa. Hemos venido siete veces. Algo excepcional se ha convertido en algo habitual con las metas que hemos conseguido. Esto no es fruto de la casualidad. Es por talento, sacrificio, espíritu de equipo, estabilidad, planificación, magnífica táctica...".

López Nieto fue muy escueto, aunque también se mostró feliz por estar de nuevo ante Nuestra Señora de la Victoria y con un trofeo más. "Ojalá la Patrona nos dé fuerzas para seguir creciendo en nuestros dos equipos. Para mí es un orgullo estar viviendo esta época", finalizó

Vía: La Opinión de Málaga