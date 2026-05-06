Unicaja y Tenerife, a por la gloria europea en Badalona

El Olímpic de Badalona albergará a partir de este jueves la Final a Cuatro de la Liga de Campeones (BCL), en la que La Laguna Tenerife y el Unicaja Málaga se medirán al Rytas Vilnius (18:00 CET) y al AEK Atenas (21:00 CET), respectivamente, en busca de un puesto en la final del sábado y de su tercer título.

Sin el concurso del anfitrión, el ASISA Joventut, el equipo tinerfeño, campeón en 2017 y 2022, y el andaluz, ganador de las dos últimas ediciones (2024 y 2025), son las bazas del baloncesto español en la décima edición de la competición europea organizada por la FIBA. El duelo inaugural enfrentará al club con más participaciones en una fase final (7), La Laguna Tenerife, y un debutante en una Final a Cuatro, el Rytas Vilnius lituano.

La experiencia de La Laguna contra el ataque del Vilnius

La experiencia juega a favor del equipo de Txus Vidarreta ante un rival exuberante ofensivamente que este curso ha promediado 90,8 puntos, la segunda cifra más alta en la historia de la Champions antes de unas semifinales, solo por detrás de los 94,4 que registró el Unicaja la temporada pasada. Será un encuentro de contrastes entre el baloncesto quirúrgico de los tinerfeños y el juego rápido de los lituanos.

Si La Laguna Tenerife se mueve al ritmo del bloqueo y continuación entre el base Marcelinho Huertas (11,3 puntos y 6,2 asistencias) y el pívot Giorgi Shermadini (14,6 créditos de valoración), con el exNBA Patty Mills (12 puntos) amenazando desde el perímetro, el Rytas Vilnius basa su juego en ataques cortos. Prueba de ello es que es el equipo de la Final a Cuatro que más posesiones registra en 40 minutos, con 75,5, además de liderar la clasificación en puntos al contraataque (14,9).

Patty Mills, base de La Laguna Tenerife, ante Abalde en el duelo frente al Real Madrid. / ACB Photo/David S. Bustamante

Los puntos del escolta Jerrick Harding (18,8), la generación de juego del base Speedy Smith (5,8 asistencias) y la solidez en el juego interior de Arturas Gudaitis (10,4 puntos y 6,5 rebotes) son las principales bazas del conjunto báltico. Aunque la semifinal podría decidirse desde la línea de 6,75 metros, pues se enfrentan dos de los cinco equipos de la competición que superan los diez triples anotados por encuentro.

Txus Vidorreta desplazó a Badalona a la totalidad de sus jugadores, aunque se mantiene la duda de Fran Guerra que, junto a Jaime Fernández, se perdieron la cita del pasado sábado contra el Morabanc Andorra, aunque se espera que ambos estén a disposición del técnico. Los precedentes ante el Vilnius sonríen al conjunto español, que ha ganado tres de los cuatro duelos que ha disputado contra el conjunto lituano, si bien en el más reciente, disputado en diciembre de 2022, sufrieron la única derrota (78-85) frente a su próximo rival.

El Unicaja, un campeón en horas bajas

Los antecedentes también son favorables al Unicaja en la segunda semifinal, pues ha ganado los tres enfrentamientos previos ante el AEK Atenas en la BCL, incluida la semifinal de 2025 (71-65), dejando siempre a su rival en 65 o 66 puntos. Pese a ello, el conjunto andaluz que, como el griego disputará su cuarta semifinal, en poco se parece al campeón de las dos últimas ediciones de la 'Champions'.

Las constantes trabas para contar con todos los jugadores sanos y la inadaptación de los fichajes al sistema de Ibon Navarro son dos de los principales motivos de la inconsistencia del Unicaja que le alejan del cartel del favorito. El cuadro cajista, que aspira a disputar su tercera final consecutiva, llega a Badalona con el francés Killian Tillie, el dominicano Chris Duarte y el bosnio Nihad Djedovic tocados, aunque con opciones de jugar la semifinal.

Chris Duarte celebra una acción en el Unicaja-MoraBanc Andorra. / ACBPhoto/M.Pozo

Con todo, Navarro se aferra a la jerarquía del base Kendrick Perry (10,6 puntos y 4,4 asistencias), que en las tres semifinales que ha jugado siempre ha anotado dobles dígitos, para competir ante el verdugo del ASISA Joventut Badalona en los cuartos de final. El cuadro heleno depende de la producción ofensiva del exterior Frank Bartley (18,5 puntos). Cuando el jugador estadounidense supera los 16 puntos, el AEK siempre gana sus partidos.