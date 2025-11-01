El Unicaja resurge en Liga Endesa a costa del Bàsquet Girona

El Unicaja superó con solvencia a un Bàsquet Girona que se diluyó en el último cuarto (95-71) y firmó su tercer triunfo en la Liga Endesa, después de dos derrotas seguidas, en un partido en el que fluyó mejor como bloque y destacó en lo individual el ala-pívot internacional español Tyson Pérez, autor de 18 puntos y 22 de valoración.

UNI-GIR Liga Endesa UNI 95 71 GIR Alineaciones Unicaja, 95 (23+23+24+25): Perry (11), Duarte (14), Barreiro (7), Tillie (3), Balcerowski (13) -quinteto inicial-, Díaz (9), Tyson Pérez (18), Webb III (8), Kalinoski (4), Sulejmanovic (8), Butajevas (0) y Castañeda (0) Bàsquet Girona, 71 (18+21+18+14): Needham (10), Busquets (12), Martínez (6), Livingston (11), Geben (6) -quinteto inicial-, Hollanders (0), Hughes (12), Ferrando (0), Vildoza (3), Fernández (8), Maric (0) y Susinskas (3)

El club malagueño, que llegaba al choque tras dos derrotas ligueras contra Barça y La Laguna Tenerife, recupera confianza y progresa en su juego coral con pasos adelante de jugadores como el dominicano Chris Duarte (14 puntos, 17 de valoración) o el gran estado de forma del polaco Olek Balcerowski, que sumó un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes.

Al ritmo que quería imponer, el Unicaja se llevó el primer cuarto por pura intensidad. Cogió carrerilla a mitad de este parcial (16-10), tras una racha de contraataques, si bien el Girona reaccionó y acertó con cuatro triples para frenar una caída que hubiera sido demasiado temprana.

Una acción de Sergi Martínez durante el encuentro ante el Unicaja / MARIANO POZO

Dominio local en el juego interior

El equipo de Moncho Fernández arrancó el segundo cuarto a cinco puntos (23-18, m.10), con una inercia positiva, pero el conjunto dirigido por Ibon Navarro apretó y encontró al pívot Olek Balcerowski bajo el aro como vía principal de anotación. Además, en esta fase los locales comprobaron que el juego interior iba a tener gran importancia en el partido.

Ahí marcó las diferencias el Unicaja. Hubo una secuencia que lo definió todo: una ovación a Jonathan Barreiro a dos minutos del descanso, cuando luchó hasta arañar dos rebotes ofensivos y una canasta que metió entre dos defensores para sumar su séptimo rebote en apenas once minutos en pista.

El Girona aguantó el empuje de Unicaja hasta que se le acabó la cuerda / MARIANO POZO

Un triple de Mark Hughes al límite del reloj mandó el partido al descanso con el Unicaja al control, pero con el cuadro gerundense todavía agarrado al choque, serio y competitivo (46-39, m.20), así hasta conseguir que los locales jugaran incómodos.

El Girona acabó sin fuelle

De este modo, con el Girona sin dejar de remar, el marcador indicaba 53-49 a cuatro minutos del término del tercer cuarto, con demasiados errores en ataque para el Unicaja en un tramo que permitió a su rival confiar en la remontada.

Con orgullo y un baloncesto eléctrico, de recuperación, transición y canastas, el conjunto andaluz se repuso y respondió con un 9-2 de parcial (62-51, m.28), pero Girona no quería vender barata una cuarta derrota en este arranque liguero y llegó a colocarse a cinco de distancia en el último cuarto, sin ningún éxito. Por ello, la fe le duró lo justo.

El talento del equipo de Ibon Navarro apareció en el nombre del base estadounidense con pasaporte montenegrino Kendrick Perry (11 puntos) y del alero dominicano Chris Duarte, la dupla exterior que volvió a situar al Unicaja once puntos por encima, para poco después dejar sellada la victoria con tres triples del hispanodominicano Tyson Pérez.