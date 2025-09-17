El Unicaja regala una bufanda a todos sus abonados

Los abonados del Unicaja contarán este año con un regalo muy especial, que podrán recoger en la tienda del club antes de que se juegue el 27 y 28 de septiembre el primer partido oficial de la temporada en el Palacio Martín Carpena, con el arranque de la Supercopa Endesa Málaga 2025.

El club va a entregar a todos los abonados de este curso 2025/26 una bufanda conmemorativa de los cuatro títulos conseguidos la temporada pasada: Copa FIBA Intercontinental, Supercopa Endesa, Copa del Rey y Basketball Champions League. Una campaña histórica que tendrá un recuerdo eterno para los abonados cajistas. Un regalo con el que se pone en valor una irrepetible temporada en la que el equipo de la pista y el equipo de la grada vivieron juntos momentos increíbles.

Un Unicaja histórico

En el diseño está presente el lema "Un Unicaja Histórico", con el dibujo de los trofeos que se ganaron la pasada temporada, Copa FIBA Intercontinental, Supercopa Endesa, Copa del Rey y Basketball Champions League. Es un gesto con el que el club quiere agradecer la fidelidad y compromiso de la "marea verde". La bufanda exclusiva la podrán recoger los abonados cajistas en la tienda del club de Los Guindos.

Fechas de recogida

Para una mayor agilidad en el reparto y para facilitar la recogida de este histórico regalo, se van a establecer distintos días repartiendo a los abonados por orden alfabético. La idea es que todos los abonados tengan en su poder la bufanda el sábado 27 de septiembre, antes de que arranque la semifinal de la Supercopa Endesa en el Carpena contra el Valencia Basket:

Jueves 18 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por A-B

Viernes 19 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por C

Sábado 20 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por D-E-F

Lunes 22 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por G

Martes 23 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por H-I-J-K-L

Miércoles 24 sept: Abonados cuyo primer apellido empiecen por M

Jueves 25 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por N-O-P-Q

Viernes 26 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por R

Sábado 27 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por S-T-U-V-W-X-Y-Z

Horario

El horario de recogida en la tienda de Los Guindos será de 10 a 20 horas de forma ininterrumpida, con la excepción del sábado 27 de septiembre, día en el que el equipo disputa la semifinal de la Supercopa Endesa, que se hará la entrega de 10 a 17 horas.

Para recoger la bufanda conmemorativa, los abonados 2025-26 deberán presentar su abono, ya sea la tarjeta física o el passbook digital, que se puede descargar en el móvil desde el perfil web de abonado. Además, es importante remarcar que en el caso de querer recoger la bufanda de otro abonado, familiar o amigo, deberá presentar la tarjeta o passbook de esa persona. Los abonos a nombre de empresas quedan excluidos de este reparto en la tienda, destinado solo a los aficionados.

Los abonados que por circunstancias personales no puedan recoger las bufandas en las fechas establecidas podrán pasar por la tienda el lunes 29 de septiembre y el martes 30 de septiembre, en el horario habitual de atención al público (de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.).

Premio para una temporada imborrable

Según ha explicado el club verde y morado en una nota de prensa: "Esta bufanda con la que el club va a premiar a los abonados es un gesto para que una temporada inolvidable de 4 títulos esté presente en la memoria colectiva de toda la "marea verde". Y también para poner en valor la gesta conseguida y sirva de combustible para afrontar con la máxima ilusión una nueva temporada viviendo los partidos del Unicaja, ya sea en el Martín Carpena o en cualquier pabellón en el que juegue nuestro equipo".

Vía: La Opinión de Málaga