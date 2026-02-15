Unicaja y Real Madrid, un duelo con revancha asegurada

Unicaja y Real Madrid cerrarán la jornada de Liga Endesa con un partido con valor doble, pues el próximo jueves volverán a medirse en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Martín Carpena albergará el primer choque, que enfrenta a dos equipos con la moral por las nubes. Pleno de victorias para los malagueños y los blancos en los últimos cinco partidos de ACB.

El duelo promete igualado, teniendo en cuenta lo fuerte que es Unicaja en casa (8-2 en ACB) y que el Real Madrid tan solo ha perdido un partido a domicilio. Fue contra Baskonia y de aquello hace ya cuatro meses. Sin duda, el equipo más regular esta temporada en España está siendo el de Scariolo, que no encuentra la misma continuidad en la Euroliga.

De hecho, los blancos se han desinflado en los últimos encuentros europeos, con tres derrotas de cuatro. Cogieron aire en esta última jornada, ganando al Partizan de Peñarroya en Belgrado. Los de Ibon Navarro tampoco están para tirar cohetes en su respectiva competición continental (Champions League), habiendo perdido dos de los últimos tres choques.

El Real Madrid venció a Unicaja en el partido de ida / Mariscal / EFE

El Unicaja no podrá contar con todos sus jugadores para este domingo, tal como aseguró su entrenador en rueda de prensa. "Alberto Díaz sigue con su proceso y Killian Tillie intentando mantener un buen tono muscular a expensas de que desaparezca el dolor que tiene la rodilla que le impide jugar. A Olek Balcerowski el otro día tuvimos que sacarlo de la pista porque tenía un fuerte dolor en el gemelo, en la parte superior del gemelo izquierdo. Ahora mismo es duda para el partido. Y Chase Audige tampoco estará seguro el domingo porque le hemos dado permiso para ir al funeral de su madre", confirmó.

En cambio, el Real Madrid cuenta con toda su plantilla al completo, aunque Scariolo deberá descartar a varios jugadores pensando en la Copa. Debe tenerse en cuenta que los blancos jugaron en Serbia este viernes, por lo que el tiempo de descanso es mínimo. Lo lógico sería que los descartes ante Partizan, como Kramer, Procida o Len, tengan minutos y permitan a los más titulares guardar energías.

Final de la Copa del Rey 2025: Unicaja - Real Madrid / Elvira Urquijo A.. EFE

"No es lo mismo tener a Olek o a Killian que no tenerlos. También ellos tienen 16 jugadores, no será lo mismo que jueguen Alex Len, Tavares, Garuba, Lyles, Procida... Más allá de las cosas tácticas, está el ver quién va a jugar", comentaba Ibon Navarro, que expuso que Scariolo "si algo tiene bueno es la gestión que hace de todo, de las situaciones, del equipo, del entorno".

Un duelo con revancha asegurada

En el partido de ida, que se disputó en el Movistar Arena hace menos de dos meses, el Real Madrid salió victorioso, gracias a una gran actuación de Mario Hezonja. También ganaron los blancos el último partido que se jugó en el Martín Carpena, precisamente el que le dio el título de Liga Endesa al conjunto de Chus Mateo, que abandonaría el banquillo tras la hazaña.

Sea quien sea el ganador, tendrá la oportunidad de vengarse cinco dias después. El próximo jueves, se librará la segunda batalla entre Unicaja y Real Madrid, esta vez en el Roig Arena. Dos equipos que lucharon por el título de la Copa en la pasada final, y que en esta ocasión se ven las caras antes de lo que les hubiera gustado. Todo preparado para una semana frenética de baloncesto.