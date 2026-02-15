En Directo
Baloncesto
Unicaja - Real Madrid, en directo: partido de Liga Endesa, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la 20ª jornada de la ACB entre Unicaja y Real Madrid
Sergi Bescós I Lázaro
Unicaja y Real Madrid se enfrentan en el Martín Carpena en la 20ª jornada de la Liga Endesa.
2nd Cuarto l (38-27) l Min 6
El partido se ha vuelto bastante intenso, con el público apretando mucho desde las gradas. Scariolo muy enfadado con Garuba tras su nueva falta y la técnica tras protestas y dar una patada al banquillo.
2nd Cuarto l (38-27) l Min 6
Triplaaaaazo de Webb. Espectacular el nivel de Unicaja desde la línea de 3.
2nd Cuarto l (35-25) l Min 6
Nueva pérdida de balón del Madrid. Necesita aire fresco el equipo de Scariolo.
2nd Cuarto l (33-25) l Min 7
Canastón de Djedovic tras un tiro muy desiquilibrado. Al Madrid no le interesa un intercambio de puntos.
2nd Cuarto l (31-25) l Min 8
Buena canasta de Lyles que consigue un tiro adicional. Ojo con la tercera falta de Webb en el partido
2nd Cuarto l (31-22) l Min 8
Tiempo muerto en la pista. 9 arriba Unicaja.
2nd Cuarto l (31-22) l Min 8
Rubit anota dos puntos mas. Está haciendo mucho daño a los blancos desde media distancia.
2nd Cuarto l (29-22) l Min 8
Falta en ataque de Lyles tras intentar un reverso hacía atrás con el tiro.
2nd Cuarto l (29 -22) l Min 9
Gran jugada colectiva de los malagueños que termina con falta de Garuba
2nd Cuarto l (28-22) l Min 9
Feliz fuera una falta y tendrá dos tiros libres. Puntos importantes para los blancos para cortar la racha anotadora de los locales
