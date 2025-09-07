El Unicaja se queda sin fuerzas: 82-89

El Unicaja, en un Martín Carpena abarrotado al más puro estilo play off, perdió este domingo ante el Real Madrid en la finalísima del Torneo Costa del Sol, que se va para Madrid tras 40 minutos en los que se vieron "cositas" por parte de unos y otros, pero en el que quedó claro que cualquier parecido entre esto y la realidad de la temporada que está por venir será simplemente "pura coincidencia".

La verdad es que la derrota no vale hoy para sacar ninguna conclusión. Al Unicaja le faltaban Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Xavier Castañeda. El Real Madrid, además de no tener en el banquillo a su entrenador, también tiene medio equipo repartido entre el Eurobasket y la enfermería. Por eso el 82-89 de este domingo vale para lo que vale: sumar minutos de juego... y poco más.

Debut de Chris Duarte

La gran noticia del día fue ver por primera vez en acción a Chris Duarte. El gran fichaje de este verano, el jugador llamado a liderar al equipo, saltó en el tramo final del primer cuarto por primera vez a la pista. Y la verdad es que cayó de pie en un Carpena que le gritó "MVP, MVP, MVP" tras un triplazo descomunal en el esprint final del tercer cuarto. Ojo a sus 14 puntos en solo 12.50 minutos en pista. Prometedor estreno.

Hablando del Carpena, lo de la afición no tiene nombre. La "marea verde" convirtió un amistoso de pretemporada en toda una declaración de intenciones de lo que va a ser durante este próximo curso. Se llenó hasta la bandera. Se agotaron las entradas y el Palacio, es verdad que no fue una olla a presión, pero mostró un especial mimo a los nuevos para que sepan ya cómo funciona aquí la "fanaticada".

Primer tiempo

Entró mucho mejor el Unicaja al partido. Ibon apostó por un 5 inicial sin caras nuevas y el equipo jugó a lo de siempre. El marcador estuvo de cara en esos 10 minutos, incluso cuando hubo que rotar. Y es que la segunda unidad verde y morada también dio la cara. Un mate del rookie Chris Duarte puso la máxima, 13 arriba, en el esprint final del primer cuarto, que se cerró con 28-15.

Mejoró el Real Madrid en el inicio del segundo acto. El Unicaja se quedó sin ideas en ataque y los blancos rebajaron punto a punto la diferencia. Un triple de Llull les dio la primera ventaja, 28-29, después de un 0-14. Otro triple de Perry acabó con la sequía, con menos de 5 minutos para llegar al descanso y con otra vez un cinco en pista muy reconocible en Málaga: Perry-Kalinoski-Barreiro-Tyson Pérez-Kravish. El partido entró en una fase de igualdad y de intercambio de golpes, que dejó el marcador prácticamente igualado al descanso: 40-38.

Segundo tiempo

Andrés Feliz arrancó el tercer cuarto con dos triples. El Unicaja reaccionó. Duarte fue muy protagonista el rato que jugó en ese tramo del partido. Literalmente es que puso en pie al Palacio con sus "canastos", incluido un triplazo sobre la bocina que colaboró en la escapada en el marcador. A 10 minutos del final, 69-58 para los de Ibon Navarro.

El 75-63 a poco más de 6 minutos para el final parecía la sentencia... pero no. Llull revivió a su equipo a base de triples. Una técnica a Ibon encendió el Carpena. El partido entró en los 2 minutos finales con 78-83, tras un 3-20 de parcial que nadie vio venir y que dejó al Unicaja finiquitado. Al final, 82-89. Triunfo para el Real Madrid. Es solo pretemporada.

