Unicaja pretende a un pívot ‘top’ que también daría calabazas al ASVEL

Uno de los pívots con más experiencia en Euroliga y que las tres últimas temporadas ha jugado en el Estrella Roja, Joel Bolomboy, ha entrado en el radar del Unicaja de Málaga, dispuesto a conseguir los servicios de este ‘center’ de 2,06 y 32 años, según avanzaba el periodista Chema de Lucas.

El pívot estadounidense-ucraniano ha pasado por equipos muy importantes de la Euroliga como CSKA, Olympiacos y las últimas tres campañas en Belgrado, con el Estrella Roja, y había decidido cambiar de aires con destino al ASVEL de Tony Parker, aunque el jugador todavía no había sido anunciado por el equipo francés.

Bolomboy podía seguir el camino de otros fichajes del ASVEL pero que han decidido cambiar de rumbo ante las restricciones económicas que ha sufrido el equipo de Villerubanne, como Sylvain Francisco, Armori Brooks o Daniel Theis.

Se queda en el ASVEL

Aunque el periodista Donatas Urbonas, anunciaba que el jugador tenía la intención de quedarse con su primera elección en lugar de escuchar ofertas de otros equipos europeos, como el caso ahora del Unicaja.

El pívot ha sufrido muchas lesiones que no le ha dejado rendir con regularidad en el Estrella Roja / EUROLEAGUE

Según informaba BasketNews, las lesiones limitaron la participación del veterano pívot a tan solo unos pocos partidos durante la temporada 2025-26 de la Euroliga, donde promedió 5,5 puntos, 4,5 rebotes y un índice de rendimiento (PIR) de 7,6 en 14 minutos por partido, con un 59% de acierto en tiros de dos puntos y un 60% en triples.

Su mejor actuación de la temporada fue contra el Panathinaikos, donde anotó 12 puntos y capturó cinco rebotes en 20 minutos.Antes de que las lesiones interrumpieran su temporada, Bolomboy se había consolidado como uno de los mejores pívots de la Euroliga.

Un buen jugador si está sano

Durante la temporada 2024-25, promedió 10,2 puntos, 8,3 rebotes y un PIR de 16,6, liderando la competición en rebotes totales y rebotes ofensivos (3,4 por partido). Además, se situó entre los 15 jugadores más eficientes de la Euroliga esa temporada.

Además de Bolomboy, el ex azulgrana Edwin Jackson ha renovado por el ASVEL y también se espera que el australiano Patty Mills acabe formando parte de la plantilla de Parker, que necesita atar unos cuantos refuerzos más tras la spantá de algunas de las estrellas fichadas.