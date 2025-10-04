El Unicaja Mijas también gana en el Martín Urbano (93-77)

El Unicaja Mijas consigue abrir la temporada como local de manera triunfal (93-77) en un partido marcado por el dominio en el juego de las locales y las reacciones en vano de La Cordá de Paterna NB. Además, hasta cinco jugadoras del Unicaja Mijas consiguieron anotar al menos 10 puntos, siendo las mejores en este aspecto Elena Moreno y María Roters con 16 tantos cada una. Tarya Eke Benítez destacó como la mejor valorada con 20 créditos.

Primera parte

El Unicaja Mijas abrió el marcador en la primera posesión del partido con una bandeja de Camille Zimmerman. Un triple seguido de un 2+1 de Celia García junto a la intensidad defensiva pusieron las cosas muy de cara para las de Javier Pérez de los Reyes con un parcial 12-5. La Cordá de Paterna reaccionó en los instantes finales del cuarto cerrándolo 25-17.

Las locales comenzaron el segundo cuarto castigando con ataques rápidos y siendo un muro en defensa. Dos triples de Cesarina Capellán pusieron la guinda de este primer arreón (38-19). Las valencianas empezaron a sumar desde la pintura a la par que el Unicaja Mijas dejó de gozar de fluidez en ataque, una situación que cortó Sofía Galerón con cinco puntos seguidos (43-30). María Roters entró en combustión con cuatro tantos para cerrar la primera mitad con el 50-37.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, las valencianas dejaron claras sus intenciones de llevarse el partido de vuelta al levante y obligaron a Javier Pérez de los Reyes a parar el juego con tres minutos transcurridos en el cuarto (50-44). El Unicaja Mijas se intentaba sobreponer a la pegajosa defensa rival desde la línea del 6,75 con sendos triples de Elena Moreno, Sofía Galerón y María Roters (63-51). Tayra Eke se hizo valer en la zona cuando volvieron las complicaciones en ataque para cerrar el cuarto 70-61.

El arranque de los diez minutos finales fue un toma y daca en el que salió favorecido el Unicaja Mijas gracias al dominio físico cerca del aro (81-63) al mismo tiempo que las visitantes perdían a Llompart por lesión muscular. Los compases finales del partido fueron una prolongación del sometimiento inicial de las locales que consiguieron cerrar el encuentro 93-77.

Vía: La Opinión de Málaga