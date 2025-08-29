Unicaja: A Melilla sin Castañeda, Duarte, Alberto Díaz y Balcerowski

El Unicaja arranca este fin de semana los amistosos de pretemporada. El Melilla Baloncesto de Primera FEB (antigua LEB Oro) será el primer rival de los verdes, este domingo 31 de agosto, desde las 18 horas. Una cita en la que se podrá ver en acción, por primera vez, el nuevo proyecto cajista de cara a la temporada 2025/2026.

Cuatro bajas

Será un estreno, eso sí, a medio gas. Y es que el Unicaja llega a este amistoso muy mermado, con hasta cuatro ausencias entre los 13 profesionales que conforman la nueva plantilla verde y morada para esta próxima temporada. Ante los melillenses, no jugarán por lesión Alberto Díaz ni dos de los fichajes de este mercado estival: Xavier Castañeda y Chris Duarte. Tampoco estará el internacional polaco Olek Balcerowski, que está participando estos días con su selección en el Eurobasket.

Canteranos

A cambio, habrá cuatro incorporaciones de canteranos en la expedición cajista. Estarán en Melilla para ayudar Manuel Trujillo, Dani Carrasco, Dylan Addae-Wusu y Arturas Butajevas. La relación de jugadores que formará la expedición cajista es: #0. Tyson Pérez, #3. James Webb III, #4. Tyler Kalinoski, #7. Jonathan Barreiro, #14. Nihad Djedovic, #19. Emir Sulejmanovic, #22. Manuel Trujillo, #33. Killian Tillie, #45. David Kravish, #53. Dani Carrasco, #55. Kendrick Perry, #56. Dylan Addae-Wusu y #57. Arturas Butajevas.

Dos debuts ¿seguros?

Los que sí debutarán con la camiseta del Unicaja en este primer partido de pretemporada, salvo imprevisto de última hora, serán los otros dos refuerzos llegados a la plantilla este verano. Tanto James Webb III como Emir Sulejmanovic tendrán en Melilla sus primeros minutos como jugadores del Unicaja. Verlos con la casaca cajista será, sin duda, uno de los grandes alicientes de este estreno en la pretemporada del equipo de Ibon Navarro.

El Costa del Sol, siguiente cita

Habrá que esperar a más adelante para que los que están en proceso de recuperación de sus respectivas dolencias físicas se puedan incorporar al equipo para empezar a trabajar con sus compañeros. La próxima cita de los verdes, tras este estreno en Melilla, será el siguiente fin de semana, con doble partido del Trofeo Costa del Sol. El viernes 5, contra el Alba de Berlín, en Vélez-Málaga, y el domingo 7, en el Martín Carpena, frente al Real Madrid.