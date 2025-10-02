Unicaja: Listos para la Liga

La cuenta atrás para el inicio de la Liga Endesa vive sus últimos instantes. El Unicaja arrancará el sábado la competición recibiendo al Surne Bilbao Basket. Este jueves, pasaron por la sala de prensa del Martín Carpena tres jugadores, Alberto Díaz, Nihad Djedovic y Chris Duarte, para hablar de las sensaciones que hay en el vestuario previas al inicio liguero.

Alberto Díaz

"La semana ha ido bien. Nos habría gustado acabar la Supercopa de mejor manera. Hemos recuperado tras el descanso de estos días y creo que estamos preparados para el inicio de la Liga".

"Tras la lesión con la selección he llegado bien ahora a esta fase. Con muchas ganas, con un grupo nuevo. Las sensaciones son buenas. El equipo compite en cada momento y creo que hay margen para mejorar".

"El calendario es exigente en ACB y BCL. Ahora en octubre y todos los meses. Estamos concienciados de que es un inicio duro, pero la mentalidad es ir a ganar todo e ir construyendo una química dentro de la pista a medio y largo plazo".

"El primer objetivo a medio plazo es clasificarse para la Copa. Queremos estar ahí arriba, pelear y estar con los "grandes" peleando por todo".

"En la preparación, estamos parando mucho en los detalles y este año cuesta un poco más. Tenemos que tener paciencia con los nuevos. Creo que estamos ben, pero nos queda mucho margen para mejorar".

"Webb sabe como se trabaja aquí porque ya ha jugado en la Liga Endesa, Xavi Castañeda es más introvertido y a lo mejor necesita más tiempo porque está jugando de base y escolta y eso no es fácil, pero su adaptación está siendo muy buena. Chris Duarte también está trabajando muy bien. Creo que en poco tiempo veremos la mejor versión de todos ellos".

Nihad Djedovic

"Tuve una lesión pequeña, nada grave, pero ya estoy bien. Trabajé mucho todo el verano, solo descansé dos semanas y estoy física y mentalmente bien. Estamos con ganas de empezar con los nuevos retos y la nueva temporada".

"De aquí a final de temporada, todos los meses son duros. Cada partido es diferente y nos tenemos que preparar para eso. Ojalá empecemos bien para que todo sea más fácil",

"La adaptación de los nuevos siempre es más difícil fuera de la pista que dentro. Es más importante que todo esté bien con la familia que lo que es solo basket. Veo muy bien a todos y no hay que hacer comparaciones con Tyson Carter o Dylan Osetkowski o Kameron Taylor. Con Chris, por ejemplo, él ha jugado en la NBA y nosotros ninguno ha jugado allí. Él sabe jugar y está trabajando muy bien".

"Tenemos un listón muy alto y hay expectativas muy altas. Queremos estar con los mejores. En el trabajo diario, si ganamos los partidos, todo va a ser más fácil. Ya tenemos un éxito con la Intercontinental. Tenemos que trabajar, pero estamos en buen camino".

"Veo a los nuevos con muchas ganas. Trabajando a diario a nivel muy alto. Hay que huir de las expectativas y de las comparaciones con los que se han ido".

Chris Duarte

"Me siento bien en este proceso de adaptarme a mi nuevo equipo. Me estoy divirtiendo mucho y aprendiendo mucho de mis nuevos compañeros".

"Nuestro trabajo es ganar partidos y traerle felicidad al club y a la ciudad".

"Me estoy adaptando muy ben. Mi familia está muy feliz. Estoy aprendiendo cada día. Es un proceso que tiene tiempo y quiero seguir aprendiendo".

"El juego aquí es diferente a la NBA, a Puerto Rico o República Dominicana. El baloncesto aquí es más táctico, más en equipo, menos individual. Eso lleva tiempo para la adaptación. Me siento muy bien físicamente".

"Málaga es igual que como me contaron Domas Sabonis y más gente a la que pregunté. Todos me hablaron maravillas. Es una gran ciudad, hay buen clima, gente amigable... Es todo como me lo dijeron".

"Ibon y mis compañeros me han ayudado mucho, siendo pacientes. Es un sistema nuevo para mí dentro y fuera de la cancha. Pero es baloncesto. Quiero aportar al equipo, que ya está construido y con éxitos. Yo tengo que venir y aportar más cosas".

Vía: La Opinión de Málaga