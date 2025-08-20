El Unicaja incorpora a Dylan Addae-Wusu para la pretemporada

El Unicaja contará con más novedades para la pretemporada que comienza este jueves en la pista, además de Xavier Castañeda, descartado definitivamente para el Eurobasket por Bosnia y de regreso a Málaga. Ibon Navarro contará durante las primeras semanas de entrenamiento con Dylan Addae-Wusu, base-escolta estadounidense de 24 años que acaba de terminar su periplo por la NCAA.

El norteamericano, nacido en el barrio neoyorquino de El Bronx y de pasaporte de Ghana, será un refuerzo para el equipo malagueño en estos primeros compases de la preparación veraniega. Addae-Wusu ha pasado por universidades estadounidenses de St. John's (2020-23) y Seton Hall (2023-25), firmando este último curso 9.7 puntos, 3.5 rebotes y 3.1 asistencias por un 34.4% de acierto en tiros de campo.

El equipo comenzará a dar sus primeros pasos con un jugador muy físico. Llama la atención su exuberancia corporal, pese a los 1.93 metros, que le ha hecho tener un hueco fijo en su paso por Estados Unidos. No goza de gran talento anotador, pero sí muestra visión de juego y grandes lecturas defensivas. Estas semanas en Málaga serán su primera incursión en el baloncesto europeo y un buen trampolín para poder dar un salto competitivo.

Seis canteranos más

No estará solo porque el cuerpo técnico vuelve a llamar a una importante representación de la cantera. Seis júniors, que estarán en el equipo sub-22 de la nueva liga española, trabajarán con el primer equipo a partir de estos días: Manuel Trujillo, Dani Carrasco, Miguel Martínez, Arturas Butajevas, Alfonso Rodríguez -vigente campeón de Europa sub-18- y Marcus Moller. El danés, que va a vivir su última temporada en Los Guindos antes de desembarcar en la NCAA, se incorporará el 23 de agosto después de haber competido con su selección.

Jueves, primer día de trabajo

Así que todo comienza a estar preparado para que este jueves el equipo se estrena con una doble sesión de entrenamiento. La primera servirá para tener la primera toma de contacto, después pasará James Webb III por la sala de prensa para su presentación y será por la tarde cuando el balón se convierta en el gran protagonista para ir asentando los nuevos conceptos.

Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro y Tyson Pérez empezaron a trabajar este miércoles en el gimnasio y en la pista. Llegará también Xavier Castañeda tras descartarse su convocatoria con Bosnia, por lo que solo perderá el Unicaja a Olek Balcerowski en el Eurobasket, a la espera de saber qué es lo que ocurre con Alberto Díaz. En el otro lado, también serán importante las pruebas médicas acerca de la espalda de Chris Duarte.