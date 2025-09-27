El Unicaja dice adiós demasiado pronto a la Supercopa Endesa (87-93)

El Unicaja no repetirá este domingo como campeón de la Supercopa Endesa. No acabará con el maleficio que persigue a los anfitriones de este primer torneo ACB del curso y tampoco con ese embrujo letal que sufre cada vez que se juega un trofeo en el Carpena. Es lo que hay.

La culpa la tuvo esta vez un Valencia Basket que jugó un partido de menos a más, que supo sufrir en el primer tiempo ante una muy buena versión cajista y que, a partir del descanso, fue mejor y estuvo más acertado.

El Unicaja, sin Tyson Pérez lesionado, dio la cara, jugó un buen partido y solo en el último instante cedió el partido y su corona de supercampeón. Decía Ibon Navarro en la previa que quería ganar y, como mal menor, competir. Pues no se ganó, pero sí que hubo opciones y la sensación general de que este Unicaja 2025/2026 ha perdido talento, pero mantiene ese ADN de querer más y más.

Fue un partido con muchas cosas que contar. Hubo más ataque que defensa, se vio a alguno de los nuevos del Unicaja muy perdido, hubo un interesante dominio cajista en el rebote, pero demasiados fallos desde el tiro libre y también en el tiro exterior. Dos porcentajes que hay que mejorar en los próximos partidos para ser más competitivos en los próximos retos.

Inicio vertiginoso

Los primeros minutos fueron una oda al baloncesto ofensivo. Los dos equipos acertaron una y otra vez en la canasta contraria. Kravish hizo 9 puntos en un pis-pas y el Unicaja marcó una primera renta a su favor, 16-9. Las rotaciones de los dos banquillos no variaron la dinámica. Siguió el partido con mucha velocidad, posesiones cortas y un frenesí de canastas que se cerró en el minuto 10 con 26-18 a favor de un muy buen Unicaja.

Hubo menos acierto en el arranque del segundo cuarto. Lo normal, si pensamos que estamos en septiembre. El Unicaja dominó el rebote y eso le permitió seguir con ventajas más o menos cómodas. Ibon colocó a Castañeda de base. El Valencia aprovechó los minutos de menos claridad ofensiva de los verdes para acercarse en el marcador, 33-31.

Una canasta de Moore igualó el partido, dentro de los dos últimos minutos. Un triple de Thompson les dio la primera ventaja, 38-39. Los 10 puntos de Duarte en el segundo cuarto valieron para alcanzar el descanso por delante, 44-43.

Segundo tiempo

Tras el intermedio, el partido se equilibró hasta la máxima expresión. Uno arriba, uno abajo, empates... Muchísima igualdad y sensación de que podía ganar cualquiera. Un par de canastas de Sako obligaron a Ibon Navarro a pedir tiempo muerto, con el Valencia 3 arriba, 55-58. Los tiros libres fueron un suplicio. Se escaparon muchos puntos por errores desde el 4.60. También aprovechó el Valencia varios 2+1. El Unicaja resistió el momento de zozobra y volvió a tomar la delantera, 65-64, en el esprint final del tercer cuarto. En el ida y vuelta, Iroegbu cerró el cuarto con un triple sobre la bocina que les puso por delante, a falta de los 10 últimos minutos, 71-73.

El rival amenazó con su máxima ventaja, 71-77. Lástima varios triples liberados que no entraron en un Unicaja que movió bien el balón, pero no acertó con la canasta rival. El rival demostró saber estar y saber aguantar a un Unicaja que empezó a tener prisa.

El partido entró en los 3 minutos finales con 80-85 y todo muy cuesta arriba. Ya no hubo opción, a pesar del carrusel de faltas, de tiempos muertos y de revisiones de uno y otro entrenador. Al final, 87-93.

La Liga Endesa, próximo reto

Se acabó la Supercopa. Quizás demasiado pronto. A partir del lunes, el Unicaja encarará la semana previa del arranque de la Liga Endesa 2025/2026. El sábado que viene, otra vez en el Martín Carpena, el equipo de Ibon Navarro recibirá al Bilbao Basket de Melwin Pantzar, que tendrá como prolegómenos la fiesta del título intercontinental. ¡A por ello!

