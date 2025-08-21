El Unicaja despeja dudas con la lesión de Castañeda: "Estamos muy tranquilos y contentos de que esté aquí"

Xavier Castañeda ya está en Málaga. El base-escolta de pasaporte bosnio no jugará el Eurobasket con Bosnia después de que su seleccionador le haya apartado del "12" definitivo que disputará a partir de la próxima semana la cita continental, por unos problemas físicos que, por ahora, no suponen ningún contratiempo para los rectores cajistas.

Preocupación cero

Juanma Rodríguez, habló sobre este asunto y fue tajante: "No voy a valorar las declaraciones de un seleccionador que está a las puertas de jugar un Eurobasket. Es verdad que Xavier viene de varios meses sin competir, desde enero, por una lesión en el tobillo de la que está totalmente recuperado. Nosotros lo trajimos aquí en julio, se hizo un reconocimiento médico y se le vio la cirugía que había tenido. Trajo todas las imágenes, todas las pruebas y eso está superado. Lo que pasa es el que el jugador se había incorporado a entrenar a primeros de julio. ¿Qué ha ocurrido? Que la demanda de una selección preparando un Eurobasket es muy exigente y el seleccionador ha considerado que no está lo suficientemente preparado para jugar este campeonato".

Contentos por tenerlo en Málaga

Juanma no ocultó su satisfacción por tenerle ya en dinámica cajista en los primeros días de la pretemporada, algo siempre importante con los jugadores recién llegados y, en este caso, que además no conoce la Liga Endesa: "Ellos han decidido cortar al jugador y enviárnoslo para acá y eso nos pone muy contentos porque ahora vamos nosotros a ponernos a trabajar con él. Según me cuentan los servicios médicos, muchas veces después de una lesión inconscientemente te vas protegiendo. Ha habido una pequeña descompensación. Se le van a hacer unas pruebas, pero nuestros médicos piensan que no es nada importante. Lo mejor es que ya está aquí para que lo evaluemos bien, para que entre en dinámica y pueda empezar a ayudarnos cuando los médicos, el preparador físico e Ibon Navarro decidan que está para entrenar con el equipo".

Pruebas

El director deportivo cajista confía en que todas esas pruebas que se le van a realizar para evaluar la dolencia que los médicos de la Federación de Bosnia han detectado confirmen que es un problema mínimo y Xavier Castañeda sea uno más en el trabajo más pronto que tarde: "Preocupación ninguna con esto. En absoluto. Contentos de que ya esté y dispuestos a ayudarle para que vaya cogiendo la forma que necesita después de tanto tiempo sin competir", finalizó Juanma Rodríguez.