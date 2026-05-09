Unicaja se desconsuela (poco) con la tercera plaza en la Champions

Unicaja se desquitó de su derrota en semifinales y amarró la tercera posición en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones en Badalona tras imponerse por 85-80 a La Laguna Tenerife. En un gran partido de Chris Audige (4/6 en triples), el conjunto andaluz se mostró más sólido cuando apretó las tuercas en defensa y acertó en ataque para derrotar a un equipo tinerfeño en el que descansó el gran Marcelinho Huertas.

Unicaja - La Laguna Tenerife (tercer y cuarto puesto, FIBA CHampions League), 09/05/2026 FIBA CHAMPIONS LEAGUE UNI 85 80 TEN Alineaciones UNICAJA, 85 (24+17+19+25): Chase Audige (15), Kendrick Perry (9), Jonathan Barreiro (3), Killian Tillie (13), David Kravish (8) -cinco inicial-, Tyler Kalinoski (12), Alberto Díaz (4), Olek Balcerowski (11), Tyson Perez (3), James Webb (5) y Justin Cobbs (2). LA LAGUNA TENERIFE, 80 Bruno Fitipaldo (5), Wesley Van Beck (6), Thomas Scrubb (3), Tim Abromaitis (4), Giorgi Shermadini (14) -cinco inicial-, Patty Mills (23), Jaime Fernández (13), Fran Guerra (10), Aaron Doornekamp, Joan Sastre (2) y Héctor Alderete.

Los bicampeones malagueños se tomaron una descafeinada revancha de la edición de 2023, en la que disputaron este mismo partido de consolación con victoria lagunera. El partido arrancó con ambos mucho más acertados que en sus respectivas semifinales, lo que provocó que en los primeros cuatro minutos ya se hubieran anotado 20 puntos entre ambos (10-10, min. 4).

Tras el intercambio de canastas inicial, La Laguna Tenerife tomó la iniciativa en ataque con un acertado Thomas Scrubb, quien no tuvo minutos en la semifinal (12-18, min. 8). Unicaja mejoró rápidamente sus prestaciones en ambos lados de la pista y se adelantaron al final del primer cuarto con una canasta a media distancia del capitán Alberto Díaz (24-22).

Balcerowski aprovecha su superioridad física ante Fitipaldo / FIBA

El guion en el segundo cuarto no cambió y un 2+1 de Giorgi Shermadini volvió a poner por delante a los insulares (27-28, min. 14). Ahí se unió a la fiesta Patty Mills, con dos triples consecutivos para abrir brecha en el Olímpic de Badalona y provocar el tiempo muerto de Ibon Navarro (34-40, min. 18). El duelo volvió a equilibrarse en los minutos previos al descanso, al que se llegó con 41-45.

Unicaja puso la sexta marcha en la reanudación con los mejores momentos de Kendrick Perry y dieron la vuelta al marcador, lo que provocó un tiempo muerto de Txus Vidorreta (54-50, min. 25). Los tinerfeños mejoraron con el paso de los minutos y el acierto desde el triple de Wesley Van Beck, que tampoco jugó en la semifinal, les permitió volver a dar otro giro al partido (56-60, min. 28).

Al final del tercer cuarto se acumularon de errores en los dos equipos, lo que derivó en un 60-62. Los últimos 10 minutos de partido los empezó mejor Unicaja, con un triple lejanísimo de Killian Tillie y otro posterior desde la esquina de Chase Audige para poner las tablas en el marcador (70-70).

Ibon Navarro, este sábado en Badalona / FIBA

La igualdad se mantuvo y un tiro libre de Balcerowksi puso por delante a Unicaja a falta de dos minutos, con todo aún por decidir (78-77). Los malagueños aprovecharon esa oportunidad y no permitieron dejaron que su rival se volviera a poner por delante. Al final, los andaluces vencieron por 85-80 para llevarse la medalla de bronce en esta Liga de Campeones.

Fue el epílogo del baloncesto español a una FIBA Champions League en la que han fallado las tres balas. La más dolorosa, la derrota del anfitrión Joventut ante el AEK en cuartos de final que dejó a los de Dani Miret fuera de unas semifinales en la que los helenos derrotaron a Unicaja y La Laguna Tenerife no pudo con el Rytas lituano.