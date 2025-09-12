Unicaja-Covirán Granada: Estrenos y reajustes antes de Singapur

El Unicaja escribe este sábado (12.30 horas/Canal Sur) el último capítulo de su particular pretemporada, al menos de forma oficial. Lo hará en el Palacio de Vista Alegre de Córdoba frente al Covirán Granada en la XXVIII Copa Andalucía ACB, antes de que la segunda mitad de septiembre empiece a traer los primeros títulos en liza: la Copa Intercontinental en Singapur -del 18 al 21- y la Supercopa Endesa de Málaga 2025 -los días 27 y 28-.

El equipo malagueño ya suma tres amistosos en su cosecha. Se estrenó con victoria ante el Melilla de Primera Federación por 59-77, le ganó al Alba Berlín en el estreno del Torneo Costa del Sol en Vélez-Málaga 92-76 y cayó por 82-89 ante el Real Madrid en el regreso al Martín Carpena. Sin embargo, poco o nada tienen que ver esos tres partidos con lo que Ibon Navarro tiene que plantear en Córdoba para reajustar todas las piezas en una pretemporada exprés.

Sin Djedovic y... ¿con Alberto y Balcerowski?

Por primera vez desde que comenzó el verano, técnico vitoriano va a poder contar con el 90% de los jugadores del primer equipo. La única baja confirmada es la de Nihad Djedovic por una lesión en el gemelo. Tan solo ha jugado el Memorial Javier Imbroda. Viajará a Singapur y las sensaciones parecen mucho mejores que las pruebas médicas. Al menos, Ibon Navarro parece estar tranquilo, pese a que las dolencias del bosnio han vuelto a castigarle en una zona muy sensible para él.

A partir de ahí, el equipo cajista podría presentar un ‘12’ de gala con novedades importantes. Una de ellas es Olek Balcerowski, que ha podido tener un par de entrenamientos con el grupo tras su derrota en los cuartos de final del Eurobasket. También apunta a tener sus primeros minutos Alberto Díaz, así como se espera la vuelta de Xavier Castañeda, después de superar ambos sus respectivos problemas. Otro nombre en el foco es el de Chris Duarte, que seguirá con su adaptación al grupo.

Nuevo capítulo de pretemporada

Por eso, poco tiene que ver el Unicaja de este sábado con el de los días anteriores. Es una pretemporada exprés, con 40 minutos de baloncesto en Córdoba, para que el equipo reajuste todos los reglajes posibles antes de debutar el próximo jueves en la Copa Intercontinental contra el Al Ahli de Libia.

Así que habrá algunos cambios importantes. Emir Sulejmanovic había jugado casi toda la pretemporada al ‘5’ y ahora cederá parte de sus minutos al pívot polaco. Kendrick Perry también podría tener algo más de descanso con la entrada de dos jugadores que pueden actuar como bases. James Webb III seguirá ejerciendo mayoritariamente como ‘3’ ante la baja de Djedovic, mientras que Duarte seguirá acumulando rodaje.

Enfrente estará un Covirán Granada muy renovado al que le faltará Elias Valtonen, que peleará el domingo por el bronce con Finlandia en el Eurobasket. A partir de ahí, bajo la dirección de Ramón Díaz en el banquillo, la plantilla se ha rehecho con nombres como Micah Speight, Matt Thomas, Edu Durán, Jovan Kljajic, Travis Munnings, Beqa Burjanazde, Luka Bozic, Babatunde Olumuyiwa y Zach Hankins, además de mantener a Jonathan Rousselle, Pere Tomás e Iván Aurrecoechea.

Singapur en el horizonte

Así que si poco importaban los resultados anteriores, mucho menos lo va a hacer el de la Copa Andalucía porque el gran objetivo pasa por incorporar a todos esos jugadores que o no han podido participar o están estrenándose este verano. Que absolutamente nadie se lesione y que los ‘nuevos’ puedan estrenarse con las mejores sensaciones antes de que el equipo vuelva a Málaga para partir el domingo con destino a Singapur.