El Unicaja cierra la pretemporada con el título andaluz: 89-81

El Unicaja cerró la pretemporada este sábado alzando al cielo de Córdoba una nueva edición de la Copa de Andalucía. Buena imagen de los de Ibon Navarro, en los últimos 40 minutos de la preparación, ante un Coviran Granada que dio mucho que hacer, pero al que superó por 89-81

Esta vez, la fotografía fue más real. Jugaron Alberto Díaz, Xavier Castañeda y el "europeo" Olek Balcerowski. Solo faltó Nihad Djedovic, recuperándose de ese problema en el sóleo. Se puede decir que lo de Córdoba sí que fue un Unicaja más reconocible, más parecido a lo que veremos a partir del jueves que viene en la Copa Intercontinental FIBA de Singapur.

A menos de una semana para que arranque la competición oficial, el Unicaja mostró un buen fondo de armario. Sobre todo una plantilla extremadamente polivalente, con muchos jugadores preparados para jugar en más de una posición. Tiene pinta de que Ibon NO tiene un plan 25/26, tiene varios y con muchos matices.

Ganar o perder es lo de menos en los amistosos, pero es verdad que el Coviran Granada, que este curso tiene una plantilla mucho más equilibrada que la de la Liga pasada, lo puso complicado, por lo que hay que sacar conclusiones positivas de los visto en estos últimos 40 minutos del verano cajista.

Primer tiempo

El acierto extremo en el tiro de 3 del Coviran Granada, tras anotar los seis primeros triples que intentaron, le valieron al equipo granadino para estar por delante en el marcador y alcanzar el minuto 10 con 5 de ventaja, 21-26. Dio la cara el Unicaja, que quiso correr y que repartió minutos para ir cogiendo sensaciones.

Aparecieron en pista Balcerowski y Alberto Díaz en el arranque del segundo cuarto. El marcador se equilibró. Duarte dio un par de destellos en ataque de esa clase fuera de categoría que tiene el exNBA. Tyson Pérez también tiró de potencia física y el entrenador del Coviran Granada, Ramón Díaz, paró el partido con 36-34 y 3.46 para llegar al descanso. El Granada perdió eficacia desde el 6.75 y el partido se fue al intermedio con +5 para los de Ibon Navarro: 45-40.

Segundo tiempo

Balcerowski tuvo su momento en el partido justo al arrancar el tercer cuarto. Pero el Coviran volvió del vestuario mucho más enchufado. Thomas (no sé si aguantará toda la temporada en Granada) asumió galones para los suyos y el partido volvió a equilibrarse. Kljajic hizo daño a la defensa cajista, 50-53. Los dos equipos afinaron puntería en un intercambio de golpes que dejó el partido con 64-65, a falta de los 10 últimos minutos.

Un parcial de 7-0 puso al Unicaja 71-65, a poco más de 7 minutos para el bocinazo final. Kravish estuvo fino con dos triples seguidos y una bandeja. El Unicaja se fue de 9, 79-70, con 4.35 para el final. Tras una máxima de +11, la final autonómica se cerró con 89-81. Victoria del Unicaja. Merecida.

Los anotadores del Unicaja fueron: Perry (7), Duarte (9), Barreiro (7), Tyson Pérez (16) y Kravish (18), 5 inicial. También jugaron: Balcerowski (8), Webb III (6), Kalinoski (3), Alberto Díaz (2), Castañeda (3), Sulejmanovic (7) Tillie (3) y Trujillo (0).

Se acabó la pretemporada. No sé si es una buena o una mala noticia porque un par de semanitas más para que "hirviera bien el pollo", vendrían de lujo. Pero es lo que hay. El Unicaja viaja mañana a la otra punta del mundo para arrancar allí una temporada 2025/2026 cargada de alicientes. Singapur, próxima estación.