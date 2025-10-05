Unicaja: Sin acuerdo para ver la BCL en la televisión en abierto

El Unicaja comienza este miércoles la defensa del trono de la Basketball Champions League y la pregunta que más se ha hecho la 'marea verde' en los últimos días es muy clara: ¿cómo se va a poder ver al equipo en Europa por la televisión en abierto? Ni 101TV ni tampoco Televisión Española (TVE) se han hecho con los acuerdos de la competición a tres días de que el campeón inicie la fase de grupos... por el momento.

101TV y TVE

101TV había sido la televisión por excelencia de la BCL. A partir del desembarco del equipo malagueño en la BCL en la temporada 2021/22, el canal local había emitido todos los encuentros en los que había jugado el Unicaja. Desde aquel fracaso contra el BAXI Manresa en los cuartos de final hasta los dos últimos títulos. La afición cajista siempre había podido ver a los suyos en la televisión en abierto.

La televisión estatal también había jugado un papel importante en los últimos años, bien por Teledeporte o por RTVE Play. TVE se estaba sumando a la competición a partir del Round of 16, cuando el nivel subía de forma considerable con los 16 mejores equipos. Al principio emitían un encuentro a la semana y este último curso habían aumentado a uno el martes y otro el miércoles, siendo el Unicaja un claro protagonista.

El acuerdo no está descartado

El escenario parece haber cambiado. Hay que recordar que 101TV no emitió la última Copa Intercontinental lograda por el Unicaja en Singapur y el único medio disponible en abierto fue RTVE Play, ya que Teledeporte se centró en el Mundial de atletismo.

¿Descarta esto que no se pueda ver al Unicaja desde Málaga en la BCL en abierto? Las negociaciones se mantienen abiertas aún. Quedan tres días para que los de Ibon Navarro debuten en Europa y cualquier escenario es posible: que se compren los derechos, que se entre a partir de enero con la segunda fase, que no se pueda ver sin pagar... Todas las opciones están abiertas, pero parece claro que el Unicaja-Mersin Msk del miércoles corre peligro si alguien no puede acudir al Martín Carpena.

Plataforma Courtside 1891

Solo hay una opción confirmada para ver al Unicaja en Europa y no es gratis: la plataforma Courtside 1891. Es la aplicación de la FIBA en la que se retransmiten todos los partidos de la BCL, además del Eurobasket, el Mundial y todas las ventanas. No hay retransmisiones en español, todas ellas son en inglés, pero es la única vía que está asegurada para seguir, por ejemplo, el primer desplazamiento cajista para jugar el día 14 contra el Karditsa Iaponiki.

Courtside ofrece una suscripción anual de 25.99 euros. 12 meses de baloncesto de FIBA por ese precio para seguir al Unicaja y a otros muchos equipos. No obstante, DAZN mantiene un acuerdo de colaboración con la plataforma. Los aficionados habrán podido ver que hay una pestaña de la Basketball Champions League cerca de la de Liga Endesa. A través de DAZN también está la suscripción anual de 25.99 euros al año y otra mensual de 9.99 euros.

Así que esta es la situación con la que parece presentarse la mejor temporada de la BCL. Llega el Alba Berlín desde la Euroliga, aterrizan desde la Eurocup Dreamland Gran Canaria y Joventut, hay equipos con mucha inversión... pero el Unicaja no cuenta aún con televisión en abierto.

Vía: La Opinión de Málaga