El Unicaja 25/26 empieza su aterrizaje en Málaga

El Unicaja 2025/26 comienza a ser una realidad este sábado. Precisamente, no ha sido un verano de pocas noticias con las salidas de hasta seis jugadores, incluyendo a Mario Saint-Supéry, y la llegada de cuatro incorporaciones. Momentos de despedidas e ilusiones renovadas a partes iguales que empiezan ahora a escribir un nuevo capítulo en la historia del club de Los Guindos.

La plantilla disponible empieza a estar citada desde este 16 de agosto. Será este fin de semana cuando los jugadores empiecen a desembarcar de forma escalonada en Málaga para afrontar las correspondientes pruebas médicas en el Hospital Quirónsalud y los test físicos habituales de cada verano. Xavier Castañeda ya adelantó a final de julio sus primeros momentos como cajista antes de incorporarse con la selección de Bosnia.

Con tres fichajes y sin los internacionales

Servirá para ver por primera vez a James Webb III y Emir Sulejmanovic de verde y morado. Los dos jugadores, con trayectoria en la ACB, son las dos piezas ya contrastadas en la Liga Endesa que han incorporado Juanma Rodríguez e Ibon Navarro. Elegidas las dos para dotar de veteranía el juego interior y de mucha polivalencia, ya que ambos pueden ocupar varias posiciones en la pista.

No obstante, uno de los aterrizajes más esperados es el de Chris Duarte y no solo por la expectación que ha generado su fichaje, también por su espalda. El dominicano llega como vigente campeón en Puerto Rico y el Unicaja será ahora su punto de partida en el baloncesto europeo. Todos los focos están puestos en las molestias de la zona lumbar y en cualquier día que pueda apurar de descanso después de la exigencia física con la que ha terminado la BSN.

A partir de ahí, se espera a Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro y Tyson Pérez. También pasará David Kravish, pese a que su renovación se está dilatando más de lo esperado. Los que no van a estar en este inicio de la pretemporada son los internacionales Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Castañeda. Ahora bien, el malagueño podría regresar antes de lo esperado después de que Sergio Scariolo haya dejado en el alambre su participación en el Eurobasket por las molestias físicas.

Calendario y equipaciones

A partir de la próxima semana, concretamente el jueves, el equipo cajista comenzará a ser una realidad sobre la cancha de baloncesto, aunque no será la única de las novedades. También será oficial el calendario de la Liga Endesa 2025/26. Después de que la justicia denegara las medidas cautelares al Baloncesto Sevilla y mantuviera la competición de 18 equipos, la ACB dará a conocer los encuentros de las 34 jornadas con los correspondientes horarios y fechas.

No obstante, para lo que habrá que esperar un poco más son las equipaciones del Unicaja. Cómo va a vestir la nueva plantilla es uno de los secretos mejor guardados... y lo va a seguir siendo una semana más. El club de Los Guindos estrenará su nueva vestimenta los días previos al estreno de la pretemporada en el II Memorial Javier Imbroda, es decir, una vez ya se haya reunido Ibon Navarro con sus jugadores por primera vez en la pista.

Inicio de pretemporada

A partir de ahí, llegarán el Torneo Costa del Sol y la Copa Andalucía para dar paso a la Copa Intercontinental y la Supercopa Endesa de Málaga. Dos títulos en los que el Unicaja defenderá su corona, pero cuyos objetivos parecen estar lejos de sumar trofeos a las vitrinas. Van camino de ser las primeras pruebas del equipo al completo y habrá que buscarle acople a una plantilla que arranca una nueva era.