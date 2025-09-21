El Uni Girona recupera la Lliga Catalana tras batir a la Penya de manera incontestable

El Uni Girona se apuntó la 37ª edición de la Lliga Catalana, la décima en su palmarés, después de superar de manera contundente al Joventut por 67-91 en el partido por el título. Tras cuatro años de dominio del Cadí La Seu, las gironinas recuperan un trofeo que habían ganado por última vez en 2020.

Las de Roberto Íñiguez lideraron el partido de principio a fin, y el título voló hacia Fontajau de manera justa y merecida.

Imperial Coulibaly

El Uni Girona, que disputará la Euroliga esta próxima campaña, demostró la calidad y potencial de su plantilla, y fue una de las nuevas incorporaciones la que más brilló en la final. Una jugadora que pocos meses atrás vestía la camiseta de la Penya y que tan buenas sensaciones dejó, como es Mariam Coulibaly.

La maliense no tuvo piedad de su exequipo, al que le anotó 30 puntos más allá de sumar 8 rebotes para 37 créditos totales de valoración.

Coulibaly brilló ante su exequipo / FCBQ

Por parte del Joventut de Badalona, Iris Vennema fue la máxima anotadora con 13 tantos, bien acompañada por los 11 de Alima Dembele y de Ajsa Sivka.

Tras unos primeros minutos de intercambio de golpes, las de Íñiguez ya tomaron rápidamente la iniciativa en el marcador (22-31) y dejaron la final prácticamente lista para sentencia al descanso (34-59). No pudieron darle la vuelta al electrónico las jugadoras de Jordi Vizcaíno, y la diferencia final fue de 24 puntos (67-91).