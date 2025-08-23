Baloncesto
El Uni Girona cierra su plantilla con el fichaje de Anna Badosa
La base llega a Fontajau procedente de la liga universitaria estadounidense
EFE
El Uni Girona ha completado la plantilla de la temporada que viene con la base Anna Badosa, según ha informado el club catalán.
Badosa, de 22 años y 1,72 metros, firma por el equipo gerundense procedente de la liga universitaria de Estados Unidos (Liberty University) y jugará con el Girona como jugadora vinculada al BC Fontajau.
La llegada de la base de Girona forma parte de un nuevo de acuerdo de colaboración entre el Básquet Girona y el BC Fontajau, otro club de la ciudad.
El director deportivo, Pere Puig, ha asegurado en unas declaraciones distribuidas por el club que Badosa llega "con mucho hambre y con ganas de arañar el máximo de minutos posible para seguir creciendo como jugadora".
Es una jugadora "joven" que vivirá su primera experiencia profesional y su fichaje ayudará a que el equipo sea "más competitivo", tanto "para entrenar" como "para ser un equipo más largo".
