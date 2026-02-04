El Uni Girona cae en Estambul y termina en segunda posición su grupo de Euroliga

El Spar Girona, ya con el pase directo a la final a seis de la Euroliga asegurado, perdió por 67-57 en casa del Galatasaray Cagdas Faktoring turco en el duelo final por el liderato y ha finalizado segundo la segunda fase de la máxima competición.

Galatasaray - Bàsquet Girona (baloncesto, Euroliga), 04/02/2025 EUROLIGA GAL 67 57 UNI Alineaciones GALATASARAY, 67 (16+24+20+7): Oblak (6), Johannes (3), Smalls (8), Kuier (16), Juhasz (16) -cinco inicial-; Bayram (6), Erdogan (10), Fitik (-), Cora Yamaner (-), Gul (2), Sidal (-) y Williams (-). UNI GIRONA, 57 (10+13+13+21): Canella (2), Jocyte (10), Quevedo (6), Bibby (10), Coulibaly (5) -cinco inicial-; Holm (4), Carter (8), Guerrero (8), Pendande (4) y López (-).

El equipo de Roberto Íñiguez afrontaba la sexta y última jornada con el reto de ganar y remontar el 68-82 del duelo del 14 de enero en Fontajau para acabar líder, pero cayó con claridad y en la eliminatoria previa a las semifinales deberá enfrentarse al Fenerbahçe Opet, el principal candidato a la Euroliga. Si el Girona perdiera esa eliminatoria comenzaría la final a seis en cuartos contra el ganador de una de las dos eliminatorias previas entre terceros y cuartos.

El cuadro catalán, superado en la pintura por Dorka Juhasz y Awak Kuier, con 16 puntos y 26 créditos de valoración cada una, llegó a perder por 28 puntos en un partido pésimo en los triples (4/27, 15%) y en una mala noche de Mariam Coulibaly (5), pero recuperó las sensaciones en el último cuarto (7-21).

Marta Canella, ante Galatasaray / FIBA

La igualdad marcó los primeros compases (10-10), pero luego las visitantes enlazaron siete minutos sin anotar. Awak Kuier, con siete rebotes en el primer cuarto, solo uno menos que todo el Girona, cerró los primeros diez minutos con el 16-10. Del 10-10 se pasó al 21-10 en el comienzo del segundo período.

A los 14 minutos llegó la segunda falta técnica para el equipo catalán, indignado y frustrado por el criterio arbitral, y la máxima ventaja local creció hasta los 15 puntos con el primer triple del equipo turco (29-14). El Girona tenía un triste 0/6. Juste Jocyte logró el único de la primera mitad con el 29-17, pero el equipo sufría a manos de un Galatasaray superior y en especial de Dorka Juhasz.

La pívot húngara, MVP del encuentro de Fontajau con 23 puntos y 29 valoración, alimentó la renta hasta los 19 puntos. Ella ya llevaba 13. La máxima ventaja alcanzó los 21 puntos con el 38-17 y el duelo llegó al descanso con un 40-23 que hacía impensable la gesta del Girona.

Las visitantes intentaron dar un paso adelante con el inicio de la segunda mitad, pero seguían superadas por el Galatasaray y frustradas por los árbitros y Kuier llevó la ventaja hasta los 22 puntos con el 50-28. Fueron 28 tras los triples de Kamiah Smalls y Derin Erdogan (60-32), contra un Girona negado en dicha parcela: 1/16 al final del tercer cuarto, un pésimo 6/25.

El duelo ya parecía decidido y el técnico local aprovechaba la claridad del resultado para dar oportunidades a las menos habituales, pero el Girona apeló a su amor propio para maquillar la derrota (62-44, 2-12). Incluso inquietó al Galatasaray porque se acercó con un triple de Juste Jocyte, el 2/22, y una canasta de Marta Canella a falta de tres minutos (64-51) y luego con dos triples seguidos de Carolina Guerrero que obligaron al entrenador turco a parar el encuentro a falta de 45 segundos (65-57). Ya era muy tarde, pero el Girona se pudo ir con buenas sensaciones.