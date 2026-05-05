El último paso del Madrid para la Final Four de la Euroliga

Primer 'match point' para el Madrid en la Euroliga. Los blancos tienen la oportunidad de cerrar este martes la eliminatoria contra Hapoel Tel Aviv (18:00h) y regresar a la Final Four. Será el primer partido que disputen fuera de casa en la serie, y lo harán en un pabellón de lo más particular. Debido a la tensión política en Oriente, el duelo no se celebrará en Israel, sino en Bulgaria.

El conjunto de Scariolo fue superior en los dos partidos en casa, aunque su rendimiento fuera de casa baja en picado. De hecho, en la fase regular fue uno de los peores equipos a domicilio. El Hapoel deberá lograr una hazaña que solo consiguió el propio Madrid en la histórica eliminatoria contra Anadolu Efes: remontar un 2-0. Solo se ha dado una vez en la Euroliga.

El Madrid contará con la plantilla casi al completo, excepto con Edy Tavares, lesionado del ligamento externo de la rodilla. Una baja sensible en la zona, que Scariolo supo cubrir bien en el segundo partido. Los israelíes confían en hacer daño en la zona con Daniel Oturu, que está siendo su mejor jugador en esta serie. De hecho, en el primer partido firmó un doble-doble histórico (20 puntos y 17 rebotes).

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv / EFE

Scariolo dio descanso en el partido del fin de semana a los argentinos Facundo Campazzo y Gaby Deck, con la intención de tenerlos frescos para el choque. En el partido de la fase regular, el Madrid salió victorioso por un punto en su visita al Hapoel, donde Mario Hezonja fue el máximo anotador de los blancos con 19 puntos.

Precisamente el croata está en el mejor momento de la temporada. En Liga Endesa, firmó una actuación para la historia con 40 puntos y 53 de valoración contra UCAM Murcia. Un duelo que lo sitúa como el líder del equipo en el tramo decisivo del curso. Hezonja encadena seis partidos consecutivos anotando más de diez puntos.

“Es cierto que estamos un poco más cerca del gran objetivo de la temporada, pero todavía tenemos por delante mucho trabajo contra un rival con mucho talento y que seguramente en su cancha será capaz de dar lo mejor de sí mismo", comentó Scariolo en rueda de prensa.

Un pabellón de 3.200 espectadores

Por los problemas logísticos que implica jugar en territorio israelí, el Hapoel Tel Aviv solía jugar en el Arena 8888 de Sofía, pero solicitó el pabellón fuera de plazo y ha tenido que buscar una alternativa. Finalmente, el tercer encuentro de la serie se celebrará el Arena Botevgtad, un recinto de apenas 3.200 espectadores en el que se jugó en la temporada regular.

Si los de Scariolo logran la victoria, regresarán a la Final Four dos años después. En aquella edición de 2024, los blancos cayeron en la gran final ante Panathinaikos, cuando partían como máximos favoritos para hacerse con el título. Peor suerte corrieron en el año 2025, cuando perdieron en los playoffs contra Olympiacos. El Madrid tiene una oportunidad de oro para volver a estar en la mesa de los grandes.