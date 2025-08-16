El último fichaje que baraja el Madrid de Scariolo

El Madrid busca afrontar la próxima temporada con el mejor equipo posible. En pocas semanas, ha cerrado una plantilla competitiva para el inicio del curso, con cinco nuevas incorporaciones: Theo Maledon, David Kramer, Gabriele Procida, Chuma Okeke e Izan Almansa. Algunos han llegado para sustituir las bajas y otros para reforzar algunas posiciones.

Aunque parezca que con el equipo actual es suficiente, los blancos buscan la guinda del pastel con un escolta procedente de la NBA. Los de Scariolo no se van a volver 'locos' por el fichaje de un '2' más exterior, pero no ven con malos ojos algunas posibilidades. Lo que sí parece descartado es que se fiche a un jugador de Europa en lo que queda de verano.

La dirección deportiva del Madrid mira por tanto hacia Estados Unidos. Sea una joven promesa de la G-League o un descarte de la NBA. Ante esta situación, ha asomado la cabeza un nombre que gusta en el entorno blanco: Ethan Thompson. Un perfil que también gusta a Scariolo, aunque es bien sabido que se trataría de una operación difícil de llevar a cabo.

Ethan Thompson, con los Orlando Magic / G-League

Thompson pertenece actualmente a la plantilla de los Orlando Magic y jugó más de 20 minutos en todos los partidos de la Summer League. Un perfil joven y que aporta anotación y liderazgo desde el exterior. Aun así, el objetivo del jugador es el de triunfar en la NBA y está cerca de unirse a los Miami Heat con un contrato conocido como Exhibit 10.

Este contrato tiene sus condiciones y está centrado para los jóvenes. Se trata de un acuerdo de un año, el cual no está garantizado y ofrece el salario mínimo, que permite que el jugador haga pretemporada con el equipo de la NBA y luego, si haces un buen papel, se convierte en un contrato dual en el que puedes jugar tanto en el primer equipo como en el asociado en la G-League.

Okeke ocupará una plaza de extracomunitario / R.MADRID

En caso de que no se efectúe este traspaso, que parece lo más probable, el Madrid baraja varios nombres como los de Landry Shamet, jugador de los New York Knicks y consolidado en la NBA desde el año 2018, Travelin Queen, formado en la NCAA durante cuatro años y gran tirador, Jamare Bouyeaa y Adam Flagler, de Oklahoma City Thunder, los actuales campeones de la liga norteamericana.

El problema de los extracomunitarios

Si el Madrid incorpora a un jugador estadounidense a la plantilla, tendrá un problema en ACB. Y es que los blancos ya tienen llenos los cupos de extracomunitarios con Gabriel Deck y Chuma Okeke, que a pesar de contar con nacionalidad nigeriana, el proceso de inscripción se ha hecho con el pasaporte estadounidense.

Es decir, La llegada del escolta americano obligaría a Scariolo a descartar a uno de los tres jugadores extracomunitarios cada partido. La única solución sería la nacionalización de Gabriel Deck, que lleva afincado un largo tiempo en territorio español, aunque no parece que vaya a suceder, y menos a estas alturas de curso.