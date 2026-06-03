Un último cuarto para olvidar condena al Asisa Joventut ante Baskonia

El Asisa Joventut no pudo sumar el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final del play-off de la Liga Endesa, y cayó en Vitoria ante el Baskonia por 85-71. Una diferencia algo abultada tras lo que se vio en el Buesa, pero justificada por el pobre último cuarto protagonizado por los verdinegros, en el que encajaron un parcial adverso de 26-11 que dinamitó cualquier opción de victoria. Este jueves, a partir de las 21h (CEST), segundo asalto en el Olímpic con la obligación para los verdinegros de conseguir empatar la serie y forzar el tercero. Ricky Rubio fue el máximo anotador de los de Dani Miret con 15 puntos, aunque tan solo pudo anotar tres en la segunda mitad.

La primera mitad en el Buesa reflejó una gran igualdad en ambos equipos. Cameron Hunt y Rodions Kurucs se apuntaron las primeras canastas (6-8) del encuentro, mientras que Ricky Rubio empezó a hacer de las suyas, castigando también desde la línea exterior.

Ricky Rubio, en el partido del play-off de la Liga Endesa ante Baskonia / EFE

Máxima igualdad en la primera parte

Se cerró el primer asalto con empate a 18, y los de Galbiati arrancaron mejor el segundo periodo, con un 26-20 que obligó a Miret a detener el partido. No quería el técnico de la Penya que la renta local fuese a más, y pese a que Baskonia iba conservando la ventaja, el juego interior local no lograba detener a un inmenso Simon Birgander.

El pívot sueco anotó ocho puntos casi de manera consecutiva, apuntándose la última canasta de la primera mitad. Pese al buen concurso del pívot de la Penya, Matteo Spagnolo hizo diabluras en pista, y su actuación en el cuarto permitió el +3 (38-35) con el que Baskonia se marchó a vestuarios. Rubio seguía brillando, con 12 tantos a sus espaldas tras los primeros 20 minutos.

Buena salida verdinegra en la segunda mitad

Asisa Joventut se fue al descanso con un único acierto desde el triple, pero la situación cambió en el tercer cuarto. Un par de 2+1 de Ricky y de Michael Ruzic colocaron a la Penya por delante, y Guillem Vives disparó desde el 6,75 para firmar un arranque de periodo formidable (41-46). Pintaba bien el encuentro, aunque Baskonia no parecía que fuese a dar su brazo a torcer. Y así fue.

Parcial local de 13-3, con protagonismo para Kurucs y Eugene Omoruyi, y el cuadro vitoriano volvió a recuperar la iniciativa en el electrónico. A partir de ahí, intercambio de golpes, y un triple final de Ludde Hakanson con el que los verdinegros entraron al asalto final con una ventaja mínima (59-60), y creyendo, de manera firme, en que podían regresar a Badalona con el primer punto de la eliminatoria.

Dani Miret, entrenador del Asisa Joventut / EFE

Parcial letal de los locales

Jabari Parker sumó dos canastas consecutivas en el arranque de cuarto que situaron el empate a 64 en el marcador. Pero tras los aciertos del ala-pívot estadounidense, llegó la debacle verdinegra. Miret paró el encuentro con 68-64 tras una canasta de Omoruyi, y aunque Cameron Hunt anotó una gran penetración a tabla, desde el empate, el parcial fue de 13-2, con el técnico de la Penya pidiendo a la desesperada un nuevo tiempo muerto: quedaban cuatro minutos en el reloj del Buesa (77-66).

Pero no hubo margen para una épica remontada verdinegra. Los jugadores del Asisa Joventut no eligieron los mejores tiros, el acierto no llegó, y Baskonia se acabó apuntando el primer punto de la eliminatoria por 85-71. El viernes, a partir de las 21h (CEST), segundo asalto en el Olímpic en un duelo que los verdinegros deben ganar para no dar por concluida la temporada.