La última experiencia de Scariolo como entrenador

La figura de Sergio Scariolo lleva vinculada al Real Madrid desde hace un tiempo, aunque ahora suena con más fuerza que nunca. El actual seleccionador español podría arrancar una nueva y ambiciosa aventura en el club blanco y dejar vacante su puesto actual. Ante el posible despido de Chus Mateo, la opción del italiano es la única que se baraja en la cúpula madridista.

Los cambios en el Real Madrid no serán únicamente en el banquillo, sino también en la directiva. La idea es prescindir de los servicios de Juan Carlos Sánchez como dirigente de la sección de baloncesto y a su director técnico, Alberto Herreros. Ambos llevan en la entidad madridista desde el año 2010 y han conseguido un total de 28 títulos en 15 años.

En su lugar, el nuevo director del Real Madrid de baloncesto será Sergio Rodríguez. El 'Chacho' fue jugador blanco durante dos etapas de su carrera: de 2010 a 2016 y de 2022 a 2024. Después de esta última, el jugador se retiró y un año después tiene la opción de volver con otro cargo distinto. Que no menos importante.

Sergio Scariolo, cuando ganó la Eurocup con la Virtus / Eurocup

o más difícil es escoger qué entrenador será el que inicie este nuevo proyecto, en el que todo apunta que Felipe Reyes, otra leyenda blanca, ejercerá como director técnico. A pesar de lograr el título de Liga Endesa, los resultados no han sido los esperados en las demás competiciones y eso hace temblar la continuidad de Chus Mateo.

La realidad es que Scariolo es un entrenador de renombre, que ha logrado grandes éxitos con la selección española, lugar en el que ha mostrado sus grandes cualidades desde el banquillo. Durante su trayectoria como seleccionador, también ha dirigido a equipos en los últimos años, siendo su última experiencia en Italia. Concretamente en la Virtus de Bolonia.

Sergio Scariolo asaltó el Palau con el Virtus Bolonia / Virtus Bolonia

Scariolo dirigió a la Virtus desde el año 2021 hasta el año 2023. Con él como entrenador, el equipo ganó la Eurocup, alcanzando de esta manera la Euroliga, aunque solo estuvo un año en la máxima competición continental. En territorio nacional, alzó dos títulos de la Supercopa Italiana consecutivos (2021 y 2022).

Sin embargo, el final Scariolo-Virtus no fue para nada amistoso. De hecho, el técnico fue despedido por el club por unas declaraciones que realizó en rueda de prensa, en las que aseguraba no haber tenido poder de decisión para la confección de la plantilla. "El club construyó este equipo y me lo dieron. Todavía tengo que descubrir", confesó.

Unas palabras que dictaron sentencia

Unas palabras que no gustaron nada a la cúpula de la Virtus, que optó por acabar con el contrato de Scariolo e incluso atacarlo meses después. "Luca llegó justo en el inicio de la temporada, dos días antes de la Supercopa. Y transformó la mentalidad de un equipo que estaba deprimido por la situación de un cuerpo técnico que lo mortificaba: los que entrenaban a estos jugadores les transmitían una falta total de confianza. El equipo estaba pasando por problemas psicológicos serios".

Con Scariolo, la Virtus acabó en la posición decimocuarta con un balance de 14 victorias y 20 derrotas. Su sustituto fue Luca Banchi, que logró mejores resultados con la plantilla la siguiente temporada, dejando al equipo en décima posición. Tras la mala experiencia en Bolonia, el italiano se centró únicamente en la selección. Y ahora se le presenta otra oportunidad.