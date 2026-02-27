Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo ChampionsCuadro Champions octavosRival Barcelona ChampionsRival Madrid ChampionsRival Atlético ChampionsCuándo se juegan octavos ChampionsPractice MotoGPFinal Champions 2026Cuadro octavos Europa LeagueCarvajalUcrania - España baloncestoTopuriaAsencio lesiónAbdeBarcelona - Villarreal horarioAlineaciones probables Barcelona - VillarrealFrenkie de Jong lesiónLewandowskiAlcaraz SinnerHorario MotoGPCampeonato España AtletismoPrestianni ViniciusAlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaMaldiniElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouPedrerolJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

Baloncesto

Ucrania - España, en directo hoy: resultado del partido de las ventanas FIBA, en vivo

Sigue en directo el partido de las ventanas FIBA entre España y Ucrania

La selección española, entrenando en Riga

La selección española, entrenando en Riga / FEB

David Raurell

Ucrania y España se enfrentan en Riga en el partido de las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial 2027.

Actualizar
Ver más

TEMAS