En Directo
Baloncesto
Ucrania - España, en directo hoy: resultado del partido de las ventanas FIBA, en vivo
Sigue en directo el partido de las ventanas FIBA entre España y Ucrania
David Raurell
Ucrania y España se enfrentan en Riga en el partido de las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial 2027.
1r Cuarto
UCRANIA 16-14 ESPAÑA
El triple de Zotov vuelve a poner en ventaja a Ucrania, que acababa de encajar la canasta de Bassas.
Entramos en los últimos dos minutos del primer cuarto en Riga.
1r Cuarto
UCRANIA 11-10 ESPAÑA
Triple de Álvaro Cárdenas para estrechar la distancia de los ucranianos.
Chus Mateo aprovecha para dar entrada a Nogués en sustitución de Jaime Fernández
1r Cuarto
UCRANIA 9-4 ESPAÑA
Entra a la pista Pierre Oriola.
El jugador catalán, actualmente en las filas del Bàsquet Manresa, ha regresado a la selección de la mano de Chus Mateo tras su experiencia en México
1r Cuarto
UCRANIA 9-4 ESPAÑA
Lukashov penaliza los errores en ataque de España e impulsa a los locales hacia los cinco puntos de ventaja
1r cuarto
UCRANIA 3-4 ESPAÑA
Gran penetración por dentro de Álvaro Cárdenas que vuelve a poner en ventaja en el marcador a La Familia
1r Cuarto
UCRANIA 0-2 ESPAÑA
Jaime Fernández anota la primera canasta en el primer ataque del partido para España
¡Arranca el partido por el liderato!
Ya se juega en Riga. ¡Empieza el Ucrania - España!
Quinteto inicial confirmado
Chus Mateo sale de inicio con Álvaro Cárdenas, Jaime Fernández, Santi Yusta, Sergi Martínez y Fran Guerra
Antes del encuentro, los jugadores de La Familia rendirán un homenaje a sus dos compañeros lesionados de gravedad:
Habla Chus Mateo
El técnico español ha atendido a RTVE en la previa del encuentro. Estas han sido sus declaraciones más destacadas:
"Nos gustaría conseguir las dos victorias y tener las mismas sensaciones que en la primera ventana"
"Ucrania es un equipo con un gran compromiso colectivo. Tienen buenos tiradores desde las esquinas, un base muy profundo y jugadores muy altos. Deberemos hacer un buen partido, porque tienen muchos recursos"
"Veo al grupo con un aire renovado y comprometido. Están todos muy implicados; quieren conseguir la victoria como equipo antes que lucirse individualmente"
