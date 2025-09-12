El UCAM hace parada en Francia antes de la previa de la Champions

El UCAM Murcia CB quizá se encuentre en uno de los momentos cumbre de su preparación. El conjunto universitario ha diseñado una pretemporada que está enfocada en superar la previa de la Basketball Champions League y este fin de semana afrontará dos amistosos en Francia tras sus ensayos de la pasada semana ante el Covirán Granada y el Valencia Basket.

La plantilla de Sito Alonso, cargada de ilusión y energía tras el baño de masas vivido el pasado miércoles en la Sala Mamba, con la fiesta inaugural de la temporada en la que se homenajeó también el cuarenta aniversario de la fundación del club, se enfrenta esta tarde al ESSMM Le Portel francés (18.00 horas, YouTube) en el primero de sus dos amistosos del Torneo Limoges que disputará en Francia.

La expedición universitaria llegó ayer en avión a Touluse y después se desplazó en autobús hasta la ciudad francesa. Allí disputará este domingo un segundo amistoso en el pabellón Beublanc ante el Limoges CSP o el Boulazac Basket Dordogne, dependiendo de los resultados de ambos encuentros, en los que pelearán por la final o en la lucha por el tercer puesto.

La primera prueba, la de esta tarde, será ante un ESSMM Le Portel que la pasada temporada logró mantener la categoría en la máxima competición francesa tras disputar el play off por el descenso, y que cuenta con varias caras nuevas en su plantilla, como la del veterano Filip Kruslin. Mientras que el Limoges también consiguió la salvación al ocupar el decimocuarto lugar. Hace dos temporadas contó en su plantilla con el exuniversitario Danilo Nikolic y recuperará al Leon Stergar tras la eliminación de Eslovenia en el Eurobasket. El Bouzalac Basket Dordogne, por su parte, se trata de un recién ascendido a la Betclic Elite.

Kaiser Gates, baja

Uno de los aspectos negativos para este torneo es la ausencia del ala-pívot Kaiser Gates, que se ha quedado en Murcia al no mejorar de las molestias que le impidieron disputar los dos anteriores amistosos. Además, será la primera toma de contacto tanto para Sander Raieste como para Will Falk, tras su vuelta a Murcia después de disputar el Eurobasket con sus respectivas selecciones. Dos ensayos, que serán los últimos, antes de afrontar la primera eliminatoria de la fase previa de la Champions League el próximo sábado 20 ante el Lublin polaco, donde los Sito Alonso deberán ganar dos partidos consecutivos más para acceder a la fase regular de la competición de la FIBA.